28 августа Успение Пресвятой Богородицы: смысл и история праздника





Пречистая знала заранее о том, что через три дня Господь призовет Ее. Об этом Она была оповещена архангелом Гавриилом. Оставшиеся дни Матерь Божия провела в прощании со всеми, кто был дорог Ее сердцу. Однако не все успевали прийти. Так, например, апостолы находились в разных уголках Римской империи с евангельской проповедью. И тогда, по молитвам Богородицы, Бог послал ангелов, которые перенесли учеников Христа на облаках в Иерусалим.





Что случилось с иудейским священником, пытавшимся опрокинуть одр Пречистой?





Когда же пришел день кончины, люди, собравшиеся вокруг одра Марии, увидели Христа в сияющем свете. Душа Богородицы поднялась над Ее телом, а Спаситель принял Ее в Свои руки.





После всего случившегося тело Пречистой Девы понесли через весь город с особым торжеством. Увидев процессию, иудейские священники попытались разогнать ее. Однако чудесным образом всех христиан окружило облако и к ним никто из посторонних не мог подойти. Лишь один из священников – Афоний совершил неудачную попытку опрокинуть одр, но тут же руки его оказались отсечены невидимой силой. Когда он покаялся, Господь даровал ему исцеление.





Почему апостол Фома не успел попрощаться с Богородицей?





По Божией воле апостол Фома не смог попрощаться с Пречистой Девой. Лишь на третий день он смог попасть в Иерусалим. Сильно печалясь о том, что не успел попрощаться, Фома упросил других апостолов открыть гробницу, чтобы хотя бы взглянуть на тело Божией Матери. Но когда они пришли в пещеру, то нашли лишь благоухающие погребальные пелены.





В недоумении апостолы пошли домой, моля Господа указать, куда исчезло тело. Вечером того же дня Сама Пречистая явилась ученикам Христа, приветствуя их словами: "Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни".





Пастырское слово





Как отметил в одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Из всех Богородичных праздников Успение — наиболее торжественный и, может быть, исполненный особого спасительного смысла для всех нас. В чем же дело? А в том, что смерть Богоматери, будучи реальной физической смертью, силой Божественной стала действительно успением, сном.





Но ведь слово "успение" мы используем не только тогда, когда говорим о Божией Матери, — мы и о всяком покойнике говорим "усопший". Не мертвый, а усопший, уснувший. Почему же Церковь, а через Церковь вся современная культура, по крайней мере русская, восприняла слово "успение" как обозначающее человеческую смерть, а покойника — как человека уснувшего, усопшего? Только потому, что реально смерти нет. И то, что произошло с Богородицей, с Девой Марией, — это сигнал нам с вами из глубины веков, свидетельство о том, что смерти нет, а есть завершение одного этапа жизни и переход к другому. День перехода от одного этапа к другому и называется успением. Душа человека, его дух не подвержены смерти — в этом и заключается смысл торжества, которое мы сегодня совершаем, вспоминая о кончине Божией Матери".





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