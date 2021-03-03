3 марта – Всемирный день дикой природы в архивных фотографиях БЕЛТА

3 марта, Минск /Корр БЕЛТА/. Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Решение об учреждении этой даты возникло на 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.

Именно в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Тогда же ее подписали многие государства. Всемирный день дикой природы скорее агитационно-просветительская дата: цель Дня – призыв к ее сохранению. Мы же предлагаем насладиться всей красой дикой природы, которую в разные годы и сезоны запечатлели фотокорреспонденты БЕЛТА.