3 сентября день памяти Светописанного образа Богородицы

Чудесное явление Светописанной иконы Пресвятой Богородицы произошло в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. В 2003 году по решению Собора старцев монастыря и по благословению игумена архимандрита Иеремии было установлено празднование в честь этого необычного образа.

Святыня получила такое название не случайно. В переводе с греческого светописание» переводится как "фотография". История ее явления воссоздана на основании как летописных материалов, так и устных воспоминаний очевидцев.

Из монастырских архивов известно, что с конца XIX и до начала XX века каждую неделю русские иноки раздавали посильную милостыню всем нуждающимся. Из русских портов к афонской пристани регулярно приходили корабли с едой и всеми вещами, которые были жизненно необходимы. Помощь была предназначена для монахов, живущих в Свято-Пантелеимоновом монастыре и других русскоязычных братьев Святой Горы.

Случилось так, что за подаянием к монастырю начали приходить праздные и никому не подчиняющиеся странники. По этой причине в монастырь было отправлено письмо из Кинота с выражением недовольства «вредной» милостыней. От Священноначалия Свято-Пантелеимоновой обители потребовали от­ме­нить раздачу продуктов.

История одного чуда

Это случилось 3 сентября в далеком 1903 году - спустя неделю после получения письма. Иноки решили в последний раз раздать хлеб, после чего зачитать собравшимся постановление Кинота. У ворот Свято-Пантелеимонова монастыря собрались сотни страждущих. В это время инок Гавриил запечатлел на фото бедняков, но когда проявил снимок, то обнаружил на карточке образ Богородицы. Пречистая смиренно принимала хлеб, раздаваемый нищим.

Божия Матерь всегда заботилась о тех, кто подвизался в Ее уделе – на Святой Горе. Так, благодаря Ее заступничеству монастырь продолжил оказывать милостыню: после монашеских трапез организовывалось питание бедняков.

Фото из открытых источников

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