3200 экосумок за 7 часов: самая быстрая краудфандинговая кампания

26 июля на краудфандинговой площадке
Кампания была создана для мотивации белорусов сократить количество отходов, а именно – одноразовых пластиковых пакетов. Все собранные средства с продажи наборов пойдут на оплату обучения в молодежном экологическом центре
Забрать купленные сумки можно с 1 по 30 сентября, дополнительная информация будет отправлена на электронную почту всем участникам кампании.
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