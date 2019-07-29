3200 экосумок за 7 часов: самая быстрая краудфандинговая кампания

26 июля на краудфандинговой площадке ulej.by объявили о запуске кампании "Покед, пакет!". В ней организации "Цель 99" и "Оператор вторичных материальных ресурсов" предложили белорусам купить тканевую экосумку по цене обычного целлофанового пакета. 5 стильных торб разных размеров – всего за 1 рубль. Примерно за 7 часов все сумки были распроданы – почти каждую минуту покупали две сумки. Таким образом, "Покед, пакет!" стала рекордно быстрой краудфандинговой кампанией в истории Беларуси.

Кампания была создана для мотивации белорусов сократить количество отходов, а именно – одноразовых пластиковых пакетов. Все собранные средства с продажи наборов пойдут на оплату обучения в молодежном экологическом центре "Экостарт" : 10 инициативных молодых белорусов смогут бесплатно пройти курс об экологии и впоследствии реализовать свой экопроект.

Забрать купленные сумки можно с 1 по 30 сентября, дополнительная информация будет отправлена на электронную почту всем участникам кампании.

Размещение рекламы на БЕЛТА