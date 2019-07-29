Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 июля 2019, Пн
+25°C
Малооблачно EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Президент
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
МАРТ предлагает обсудить поправки в закон о торговле
Экономика
Чья история победы станет следующей? Завтра "Евроопт" разыграет призы 125-го тура игры "Удача в придачу!"
Общество
I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит в Минске
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Более тысячи поездов отменены в Испании 31 июля из-за забастовки
15:13 В мире
Итоги недели на белорусском валютном рынке
15:02 Экономика
3200 экосумок за 7 часов: самая быстрая краудфандинговая кампания
15:01 Общество
Белорусские борцы и самбисты отлично выполнили задачу на II Европейских играх - Минспорт
14:55 Спорт
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 30 июля по 1 августа
14:42 Регионы
Первый в Минской области экипаж-двухтысячник появился в Клецком районе
14:39 Регионы
Гродненец выманил у двух женщин свыше $15 тыс. и купил квадроцикл
14:38 Происшествия
В Вооруженных Силах Беларуси пройдет учение по восстановлению железнодорожных объектов
14:29 Общество
Гродненские таможенники в I полугодии пресекли около 300 попыток ввоза бэушных шин
14:22 Регионы
Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей
14:19 Политика
Новый рекорд Гиннесса: студент из Венгрии посетил на велосипеде 7 стран за сутки
14:19 Калейдоскоп
В Витебске девушка украла награды СССР со съемной квартиры
14:16 Происшествия
Уметь опережать время: Анфимов рассказал о принципах работы КГК
14:09 Общество
Повторные конкурсы по передаче месторождений в концессию проведут в Беларуси
14:07 Общество
ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит благотворительный марафон здорового образа жизни
13:50 Общество
Доллар и евро подорожали на торгах 29 июля, российский рубль подешевел
13:40 Экономика
Для БМЗ важно стабильное развитие и повышение эффективности деятельности - Корчик
13:33 Экономика
В Беларуси геологоразведочные работы по поиску золота пока проводиться не будут
13:33 Общество
"Шахтер" сыграет с "Локомотивом", БАТЭ против "Торпедо" и другие пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
13:25 Спорт
Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области
13:25 Президент
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

3200 экосумок за 7 часов: самая быстрая краудфандинговая кампания

Общество 29.07.2019 | 15:01

26 июля на краудфандинговой площадке ulej.by объявили о запуске кампании "Покед, пакет!". В ней организации "Цель 99" и "Оператор вторичных материальных ресурсов" предложили белорусам купить тканевую экосумку по цене обычного целлофанового пакета. 5 стильных торб разных размеров – всего за 1 рубль. Примерно за 7 часов все сумки были распроданы – почти каждую минуту покупали две сумки. Таким образом, "Покед, пакет!" стала рекордно быстрой краудфандинговой кампанией в истории Беларуси.

Кампания была создана для мотивации белорусов сократить количество отходов, а именно – одноразовых пластиковых пакетов. Все собранные средства с продажи наборов пойдут на оплату обучения в молодежном экологическом центре "Экостарт": 10 инициативных молодых белорусов смогут бесплатно пройти курс об экологии и впоследствии реализовать свой экопроект.

Забрать купленные сумки можно с 1 по 30 сентября, дополнительная информация будет отправлена на электронную почту всем участникам кампании.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
отходы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2617 BYN 2.26 BYN 2.265 BYN
USD
2.0343 BYN 2.033 BYN 2.035 BYN
RUB
3.2044 BYN 3.195 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Председателем Гомельского облисполкома назначен Геннадий Соловей
Все видео

Фотоновости

Минсвязи выпустило почтовую марку "100 лет государственному контролю Беларуси"
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана Основное мероприятие - пленарное заседание "Сотрудничество регионов - ключевой фактор развития межгосударственных отношений".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Эдгарс Ринкевичс Лукашенко: Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией
Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Политика
Андреа Викторин и Владимир Макей. Фото МИД Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей
Макей назвал весомым вклад Вирсиса в расширение прочного сотрудничества между Беларусью и Латвией
В белорусско-китайских отношениях поддерживается стабильная динамика развития - военный атташе
Экономика
Фото из архива Зерновые в Беларуси убраны почти с 40% площадей
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Доллар и евро подорожали на торгах 29 июля, российский рубль подешевел
Происшествия
Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Островецком районе
Гродненец выманил у двух женщин свыше $15 тыс. и купил квадроцикл
В Витебске девушка украла награды СССР со съемной квартиры
Регионы
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 30 и 31 июля
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 30 июля по 1 августа
Первый в Минской области экипаж-двухтысячник появился в Клецком районе
Спорт
Фото АБФФ "Шахтер" сыграет с "Локомотивом", БАТЭ против "Торпедо" и другие пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Белорусские борцы и самбисты отлично выполнили задачу на II Европейских играх - Минспорт
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Польше на старте ЧЕ во Франции
Технологии
Фото Cnet Ученые создали контактные линзы, способные увеличить изображение при двойном моргании
Какими новинками удивит Франкфуртский автосалон
Волонтер разрабатывает ПО по поиску пропавших людей
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль цветов в Бресте
Пианист и композитор Фазыл Сай выступит на фестивале Юрия Башмета
Коласовский театр завершит сезон премьерой по рассказам Василия Шукшина
В мире
Во время эвакуации. Фото Главного управления МЧС по Иркутской области В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более 1 тыс. человек
Более тысячи поездов отменены в Испании 31 июля из-за забастовки
Число жертв при сходе оползня на юго-западе Китая возросло до 38
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
Новый рекорд Гиннесса: студент из Венгрии посетил на велосипеде 7 стран за сутки
Самая умная собака в мире умерла в США
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Дважды по 35
Пешеход, на переход!
Аптечка в конверте
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия