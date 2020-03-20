394 рубля в месяц – за собственную квартиру! Кредиты на жилье в комплексах Минска – самый честный выбор!

На рынке недвижимости Беларуси – переворот! Мы наконец-то поверили в кредит! Постепенно и исподволь, но все вдруг поняли, что покупка квартиры за заемные средства банка – не сказка, не безрассудство, не сумасшедшая переплата, а абсолютно правильное и финансово выгодное решение! Сегодня квартиру в кредит в Минске можно купить от 394 рублей в месяц! Гораздо дешевле, чем съем самой "убитой" халупы на забытой богом окраине.

Как это стало возможным? Финансовая стабилизация и планомерное снижение годовой инфляции со значений в несколько десятков до считаных единиц привели к постепенному снижению ставки рефинансирования Национального банка. Это был нелегкий путь, но за последние годы произошло то, во что мы не могли поверить десятилетиями – ставка рефинансирования, а вслед за ней и процентные ставки по банковским кредитам уменьшились до максимальных значений за всю историю независимости страны!

Первым делом мы бросились скупать на новых условиях бытовую технику, затем – автомобили из салонов… Теперь, когда ставки кредитов стали самыми выгодными, пришло время покупать квартиры!

Если раньше к заемным средствам банков прибегали, как правило, лишь те покупатели квартир, кому необходимо было "докредитоваться", то есть восполнить недостающие 10-20% от суммы покупки, то теперь, обладая лишь 10% от стоимости квартиры, можно приступать к ее приобретению!

Удобнее и выгоднее всего, конечно же, использовать специальные программы банков-партнеров застройщика.

Это вид кредитования – взаимодействие застройщика и банков, при котором выигрывает прежде всего третий субъект сделки – покупатель квартиры. Ведь он получает предложение лучшее на рынке! Для него стоимость кредитных средств – гораздо ниже, чем при стандартных кредитных программах!

Тем более, что весенняя акция на квартиры в комплексах "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев" – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Учитываются и запросы покупателей, и их возможности. Каждый получит полную консультацию и онлайн, и по телефону, а выбранная квартира будет непременно забронирована!

Такие выгодные условия, безусловно, могут предоставить только сильнейшие игроки рынка – самые крупные застройщики и самые мощные банки!

Где же можно получить самый выгодный кредит на покупку недвижимости? Прежде всего, речь о квартирах в самых современных комплексах белорусской столицы – "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев".

"МИНСК МИР"

Жилой комплекс "Минск Мир"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе. "Город в городе", устремленный в завтрашний день, он придает Минску образ современного европейского мегаполиса.

Две новые станции метро и остановки общественного транспорта позволят легко добраться в любую точку столицы. Машин во дворах домов не будет – для них предусмотрены удобные стоянки и паркинги. Первый из них – девятиуровневый, способный принять до 800 автомобилей, уже начал свою работу.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все необходимое – в шаговой доступности: магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале будет построен детский сад или школа.

Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр — "Мара Молл". И разбит большой современный парк. Все кварталы свяжут удобные велодорожки.

В комплексе "Минск Мир" – самый большой выбор жилой недвижимости: квартиры продаются в нескольких десятках домов девяти кварталов.

Так, недавно поступили в продажу квартиры в последних секциях дома "Эмиратс Волна". Седьмая секция — это 18 этажей. Восьмая секция — 21 этаж. На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. На первом этаже дома – развитая коммерческая инфраструктура: кафе, магазинчики, салоны сферы услуг. Буквально у подъезда – вход на строящуюся станцию метро "Аэродромная", а во дворе – большой торговый центр.

Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"

Еще одна новинка – квартиры в доме "Квебек" с панорамным лифтом. На первом этаже – с отдельным входом и террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"

Очень интересное предложение – квартиры с ремонтом в доме "Хельсинки" с панорамным лифтом. Все жилые помещения этого здания высотой 25 этажей будут полностью готовы к проживанию. Для тех, кто не желает делать ремонт сам и слушать строительные работы в квартирах соседей – наилучший вариант!

Дом "Хельсинки"

Лобби дома "Хельсинки"

В доме "Хельсинки" будут квартиры с ремонтом

"ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ"

Престижный жилой комплекс "Парк Челюскинцев" характеризует его название – он возводится у самых границ наиболее известного парка Минска. Вместе с Ботаническим садом – это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Для сравнения: знаменитый Гайд-парк Лондона занимает площадь 142 гектара, а Люксембургский сад в Париже — 26 гектаров.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" возводится у самых границ одноименного парка и Ботанического сада

И при этом – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Здесь можно приобрести квартиры в двух домах, у каждого из которых свои преимущества.

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами!

Дом №2 комплекса "Парк Челюскинцев"

Лобби дома №2

В доме №1, где в эти дни можно с выгодой купить трехкомнатные квартиры по весенней акции, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией.

Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"

Лобби дома №1

В здание дома будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией

В "Парке Челюскинцев" можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах дома №1. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

На первых двух этажах дома №1 будут располагаться коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

"МАЯК МИНСКА"

Практически завершенный комплекс у Национальной библиотеки и станции метро "Восток" – это динамичный и современный "Маяк Минска"!

Комплекс "Маяк Минска"

Принцип "город в городе", по которому возводится "Маяк Минска", означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.

На пешеходном бульваре Пикассо регулярно организовываются городские праздники для всей семьи. Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец", который стал настоящей достопримечательностью столицы.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

А буквально в нескольких шагах от комплекса "Маяк Минска" расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. В самом комплексе произведено масштабное озеленение.

В нескольких шагах от комплекса "Маяк Минска" расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы

Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также на паркинге торгово-развлекательного центра Dana Mall – места отличного шопинга и ярких развлечений. Многоуровневый паркинг строится и рядом с комплексом. Офисы самых известных компаний расположены в бизнес-центре Dana Center.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center

Сегодня в продаже еще есть свободные квартиры в домах "Гоген", "Рафаэль" и "Микеланджело".

"Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Дома объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.

Дома "Рафаэль" и "Гоген"

Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.

Детский сад во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген"

У "Микеланджело" переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Особенность дома — открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Террасы дома "Микеланджело" с изумительными видами

Кроме того, в стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

И, конечно, "Маяк Минска" прекрасно подойдет для реализации ваших бизнес-идей! Выбирайте коммерческие помещения на первых этажах домов напротив Национальной библиотеки и с выходом на бульвар Пикассо, а также в стилобатах между домами "Гоген" и "Рафаэль" и под домом "Микеланджело". Это отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

Коммерческие помещения на первых этажах домов - отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

Стоимость квадратного метра в этом комплексе по сравнению с началом строительства уже выросла в два раза – прекрасная возможность для самых выгодных инвестиций!

Все жилые дома во всех комплексах обладают рядом общих преимуществ:

– просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, большинство – сквозные, с выходом на две стороны дома;

– в квартирах много света за счет панорамных и французских окон, остекленных лоджий;

– используются бесшумные скоростные лифты OTIS;

– высота потолков не менее 2,7 м.

Во всех домах используются бесшумные скоростные лифты OTIS

Проследить, как продвигается строительство комплексов "Минск Мир", "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска", можно онлайн на сайте застройщика благодаря видеотуру.

Самое главное – сегодня покупка квартиры в любом из этих комплексов стала доступной для многих семей со стабильным доходом!

Откуда взялась цифра 394 рубля в месяц? Эта выплата в первый год при покупке квартиры-студии площадью около 30 кв. метров в современном жилом комплексе.

Например, площадь квартиры в доме "Александрия" квартала "Африка" многофункционального комплекса "Минск Мир" составляет 29,88 м2. Квартира-студия такого типа – это наиболее востребованный вид жилья как для молодых семей, так и для взрослых людей, уже вырастивших детей и желающих пожить в свое удовольствие. Продуманная планировка позволяет создать здесь удобное зонирование помещения для комфортной жизни.

Дом "Александрия"

Лобби дома "Александрия"

Стоимость данной квартиры при полной оплате составляет 1416 евро/кв.м. Это 42310 евро в эквиваленте при оплате собственными средствами или при покупке с помощью банковского кредитования. Таким образом, покупателю необходимо внести 4231 евро – и приступать к оформлению кредита.

По одной из программ в первый год выплачивать предстоит всего 394 рубля ежемесячно!

Общие условия для всех партнерских программ:

– срок кредитования до 20 лет;

– финансирование – до 90% стоимости жилья.

Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%. Есть также интересная партнерская программа с БНБ-банком.

Покупатель волен сам выбрать подходящую программу. Обеспечение кредита могут покрыть поручители или залог приобретаемой квартиры, есть возможность получить финансирование со справкой о доходах или без нее – вариантов множество! Их продиктует конкретная жизненная ситуация каждого из покупателей.

Конечно же, точные расчеты выплат для каждого покупателя сделают представители банков-партнеров в момент оформления кредита. А менеджеры отдела продаж застройщика помогут вам выбрать как желанную квартиру, так и способ финансирования покупки с помощью банковских кредитных программ.

Тем более, что весенняя акция обеспечит каждому покупателю самый большой выбор вариантов и множество возможностей для покупки жилья!

Считайте сами и убеждайтесь – приобрести квартиру в кредит сегодня в ваших силах!

Недвижимость в комплексе "Минск Мир" можно приобрести на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00.

Отдел продаж квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" расположен в центральном атриуме ТРЦ Dana Mall. Работает ежедневно с 9.00 до 22.00.

Все вопросы по продаже квартир в жилых комплексах также можно задать по номеру мобильной связи 7675 и городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Кредит на отличных условиях – ваш шанс решить наболевший квартирный вопрос!

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