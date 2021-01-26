3D-печать, космос, фундаментальные исследования - чему будут посвящены новые союзные программы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик сегодня во время пресс-конференции рассказал о планах белорусских и российских ученых по реализации новых союзных программ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значимая область деятельности белорусских ученых - участие в научно-технических программах Союзного государства. Сейчас выполняется несколько, но в потенциале заложено еще два десятка программ. Мы должны выбрать самые перспективные направления. Кстати, впервые рассматривается возможность реализации союзной программы, посвященной фундаментальным исследованиям. Мы привыкли, что акцент делается на практикоориентированность, но без соответствующего задела и глубоких научных исследований мы ограничиваем наши перспективы. Сегодня мы уже начали формировать такую программу, есть предложения и с российской стороны", - сказал Сергей Чижик.

По союзной программе "Аддитивность" планируется разработать технологии, материалы и оборудование для 3D-печати. Также в планах продолжать работы в области космоса. "Кроме того, мы сейчас совместно с российскими коллегами работаем над созданием новой программы по исследованию единого социогуманитарного пространства. У Беларуси и России есть общее историко-культурное наследие. Мы сегодня видим, какие трансформации происходят в обществе, какие негативные общественно-политические последствия вытекают из этого. Поэтому мы с нашими российскими коллегами должны создать хороший научный фундамент для формирования зрелого мировоззрения, зрелого взгляда на наше историко-культурное наследие и государственность", - отметил главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец.

"По союзным программам мы будем в ближайшее время встречаться, обсуждать вопросы оптимизации. Кроме того, на повестке дня сокращение сроков разработки и согласования таких программ. Пока на подготовку концепции и проекта программы уходит около двух лет. Мы понимаем, что из-за этого можно упустить момент. Так что решаем этот вопрос", - добавил Сергей Чижик.-0-