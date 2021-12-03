4 декабря праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот день?

Праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии является двунадесятым. Он приходится на Рождественский пост и является непереходящим, то есть празднуется всегда 4 декабря.

По церковному уставу пост в этот день послабляется. Православные верующие могут есть рыбные блюда.

История и смысл праздника

В израильском обществе существовала традиция посвящать долгожданного ребенка Господу, если он рождался у супружеской пары уже в преклонном возрасте. Детей в таком случае отдавали в храм, где они получали благочестивое воспитание и в дальнейшем трудились над восстановлением храма, пострадавшего от римлян. Так поступили и родители Девы Марии - святые Иоаким и Анна. Они привели трехлетнюю дочь в храм. Этому событию и посвящен сегодняшний праздник.

Как гласит Предание Церкви, праздник Введения Богородицы во храм был известен христианам с первых веков. О нем в IV веке писал святитель Григорий Нисский. Правда, широкое распространение он получил только с IX века.

Что обязательно нужно сделать в этот день?

Православные верующие стремятся в этот день усилить свою молитву Пречистой Богородице. Матерь Божию просят ходатайствовать перед Богом о спасении души.

Всем, кто желает провести праздник с пользой для души, нужно обязательно побывать в храме на соборной молитве. Также важно прочитать святоотеческие наставления, которые помогают лучше понять события Введения во храм Богородицы.

Духовное напутствие в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Митрополит Антоний Сурожский наставлял: "Не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, освятить свою мысль, обновить свою волю, освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы, погруженные в Его смерть, восставшие Его Воскресением в день нашего крещения, могли бы действительно так срастись с Ним, так быть с Ним едины, как члены тела между собой едины, как все тело составляет одно целое с главой. Божия Матерь родила в мир Слово творческое и Любовь воплощенную; и нам дано молитвой, верностью евангельскому пути, любовью к Богу и к ближнему, отречением от себя самих, отдачей себя без остатка и Богу, и ближнему нашему - и нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. Перед нами сейчас лежит путь, пройдем же этот путь не просто в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живыми, творческими участниками этого пути, чтобы родился Господь и чтобы с Ним родилась бы в нас новая, ликующая, всепобеждающая любовь и жизнь вечная".

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