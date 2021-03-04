4 марта – День белорусской милиции. Архивные фотографии БЕЛТА

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 4 марта личный состав Министерства внутренних дел Республики отмечает профессиональный праздник – День милиции. Дата официально утверждена в 1998 году.
История белорусской милиции начинается с Февральской революции 1917 года. Тогда царская полиция заменялась народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.
В этом здании в Минске, на углу улиц К. Маркса и Володарского, размещалась первая народная милиция, 1957 год
ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дежурный пост ГАИ на одном из участков автомагистрали Брест-Москва, 1976 год
Экспозиция музея центра культурно-воспитательной работы МВД
Днем же рождения белорусской милиции считается 4 марта 1917 года. В этот день гражданский комендант Минска подписал правовой акт, согласно которому Михаил Александрович Михайлов (псевдоним Михаила Васильевича Фрунзе) назначался временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в Минске.
Академия МВД Республики Беларусь. На первом курсе Академии учатся 12 девушек, 1992 год
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