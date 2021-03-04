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04 марта 2021, 08:43

4 марта – День белорусской милиции. Архивные фотографии БЕЛТА

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 4 марта личный состав Министерства внутренних дел Республики отмечает профессиональный праздник – День милиции. Дата официально утверждена в 1998 году.

История белорусской милиции начинается с Февральской революции 1917 года. Тогда царская полиция заменялась народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

В этом здании в Минске, на углу улиц К. Маркса и Володарского, размещалась первая народная милиция, 1957 год
В этом здании в Минске, на углу улиц К. Маркса и Володарского, размещалась первая народная милиция, 1957 год

ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дежурный пост ГАИ на одном из участков автомагистрали Брест-Москва, 1976 год
ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дежурный пост ГАИ на одном из участков автомагистрали Брест-Москва, 1976 год

Экспозиция музея центра культурно-воспитательной работы МВД
Экспозиция музея центра культурно-воспитательной работы МВД

Днем же рождения белорусской милиции считается 4 марта 1917 года. В этот день гражданский комендант Минска подписал правовой акт, согласно которому Михаил Александрович Михайлов (псевдоним Михаила Васильевича Фрунзе) назначался временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в Минске.

Академия МВД Республики Беларусь. На первом курсе Академии учатся 12 девушек, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь. На первом курсе Академии учатся 12 девушек, 1992 год

Прохождение экзаменов на право ношения крапового берета в учебном центре войск МВД "Воловщина", 2000 год
Прохождение экзаменов на право ношения крапового берета в учебном центре войск МВД "Воловщина", 2000 год

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год

Марш подразделений МВД на проспекте Независимости в Минске. 100-летие белорусской милиции, 2017 год
Марш подразделений МВД на проспекте Независимости в Минске. 100-летие белорусской милиции, 2017 год

Торжества в Витебске, посвященные Дню белорусской милиции, 2020 год
Торжества в Витебске, посвященные Дню белорусской милиции, 2020 год

Экзамен на право ношения крапового берета прошел, 2010 год
Экзамен на право ношения крапового берета прошел, 2010 год

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год

Учебный центр внутренних войск МВД Республики Беларусь, 1993 год
Учебный центр внутренних войск МВД Республики Беларусь, 1993 год

Батальон патрульно-постовой службы УВД Витебского облисполкома, 1991 год
Батальон патрульно-постовой службы УВД Витебского облисполкома, 1991 год

Бойцы подразделения специального назначения разыгрывают ситуации, которые нередко случаются с ними в реальной службе, 1993 год
Бойцы подразделения специального назначения разыгрывают ситуации, которые нередко случаются с ними в реальной службе, 1993 год

Парад оркестров в Бресте, 2019 год
Парад оркестров в Бресте, 2019 год

Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год
Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год

Экзамен на краповый берет, 2007 год
Экзамен на краповый берет, 2007 год

Этап квалификационных испытаний на право ношения крапового берета во внутренних войсках МВД Беларуси, 2008 год
Этап квалификационных испытаний на право ношения крапового берета во внутренних войсках МВД Беларуси, 2008 год

Техник-криминалист, ст. сержант милиции С. Пипко за выявлением фальшивых купюр. Витебск, 1994 год
Техник-криминалист, ст. сержант милиции С. Пипко за выявлением фальшивых купюр. Витебск, 1994 год

Присягу на верность Республики Беларусь приняли слушатели Академии милиции МВД, 1993 год
Присягу на верность Республики Беларусь приняли слушатели Академии милиции МВД, 1993 год

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год

Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год
Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год

XVII открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД, 2020 год
XVII открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД, 2020 год

Витебщина. Крылатые помощники ГАИ, 1982 год
Витебщина. Крылатые помощники ГАИ, 1982 год

Операция "Пешеход". Командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Центрального РОВД Минска ст. лейтенант милиции А. Тараскевич беседует с юным пешеходом, 1995 год
Операция "Пешеход". Командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Центрального РОВД Минска ст. лейтенант милиции А. Тараскевич беседует с юным пешеходом, 1995 год

Молодые сотрудники МВД приняли присягу в Витебске, 2020 год
Молодые сотрудники МВД приняли присягу в Витебске, 2020 год

Марш подразделений МВД на проспекте Независимости в Минске. 100-летие белорусской милиции, 2017 год
Марш подразделений МВД на проспекте Независимости в Минске. 100-летие белорусской милиции, 2017 год

Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год
Курсанты Академии МВД принесли присягу, 2020 год

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