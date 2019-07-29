45 спортивных клубов, более 800 кг йогурта и инклюзивный кроссфит: как прошел YoPRO Fitness Day

В субботу, 27 июля, 2000 минчан бесплатно посетили тренировки по различным видам фитнеса и спорта в рамках YoPRO Fitness Day. Ко дню ЗОЖ присоединились 45 спортивных заведений столицы, а занятия для участников проводили профессиональные тренеры, блогеры и олимпийские чемпионы.

Например, в СОК "Олимпиский" провела открытые тренировки по плаванию для детей и взрослых призерша Олимпийских игр Александра Герасименя. А в аквапарке "Фристайл" Мелитина Станюта, гимнастка с мировым именем, дала мастер-класс по стретчингу: на ее тренировку записалось сразу 40 человек. Саша Авдиевич, общественный активист, провел групповую тренировку по инклюзивному кроссфиту в спорткомплексе "НоваЯ". В День фитнеса и спорта бесплатные занятия проводились по всем направлениям: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Фитнес-инициативу YoPRO Fitness Day организовала и провела компания Danone при поддержке Министерства спорта и туризма. На мероприятии всех участников, которые приходили тренироваться, угощали бесплатными высокопротеиновыми йогуртами YoPRO – общее количество съеденного угощения за один день превысило 800 кг.

"Надеемся, что YoPRO Fitness Day помог многим минчанам найти для себя тот вид спорта, которым они будут заниматься и дальше, – рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Салманова. – Этим мероприятием мы хотим мотивировать белорусов вести активный и здоровый образ жизни. А еще напомнить о важности сбалансированного питания. Например, после тренировок нужно есть пищу с высоким содержанием протеина – как раз тут вам могут пригодиться наши йогурты YoPRO ".

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