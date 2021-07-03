482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курган Славы на белорусской земле - один из самых знаменитых мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям.
Его сооружение началось в ноябре 1967 года и стало делом всенародным. Тысячи людей внесли свой вклад в создание уникального мемориала. Первая горсть земли в подножье Кургана Славы легла 30 сентября 1966 года. С этого дня землю продолжали вести сюда из белорусских городов и сел, городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, легендарной Брестской крепости-героя и других памятных мест, связанных с событиями ВОВ. Тысячи людей шли сюда, на 21-й километр Московского шоссе, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир и внести свою лепту в строительство памятного мемориала. История, реконструкция и редкие кадры – Курган Славы в архивных фотографиях.
После открытия Курган Славы неоднократно реконструировали. А со временем от стал музейным комплексом.
Доброй традицией стало проведение республиканских субботников на Кургане Славы. В 2021 году во время одного из них у мемориала был дан старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций.