5 минут, паспорт и смартфон. life:) первым предложил белорусам дистанционно подключаться на тарифы с eSIM

Идеальное решение: чтобы стать абонентом life:) или подключить дополнительный номер, теперь не нужно искать салоны связи или ждать доставки SIM-карты. Оформить eSIM и выбрать тариф можно не выходя из дома – в приложении life:) Регистрация. Для этого достаточно скачать его ( Goolge Play App Store или HUAWEI AppGallery ) и на старте регистрации выбрать опцию "купить eSIM". Весь процесс полностью дистанционный и в среднем занимает 5 минут!





Как и для SIM-карты, для eSIM необходимо выбрать тарифный план. Для подключения доступны тарифы Шейк Мини, Шейк и Play. Технологию поддерживает несколько десятков устройств, в частности последние версии iPhone, Samsung, Huawei, умные устройства Samsung и Apple, планшеты iPad и другие.







life:) – первый в Беларуси оператор, который запустил оформление eSIM дистанционно. Виртуальная карта позволяет завести новый номер без физической SIM-карты. Функция особенно актуальна для владельцев смартфонов с одним слотом для SIM-карты. С eSIM можно установить сразу несколько номеров и переключаться между ними по мере необходимости. Подробнее можно узнать здесь

Размещение рекламы на БЕЛТА