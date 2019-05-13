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50 дней бега в помощь детям: "Европейские забеги" #velcombegom стартовали в Бресте с эстафетой "Пламя мира"

Общество 13.05.2019 | 14:51

12 мая 2019 г. в Бресте начала свое "беговое" путешествие по стране эстафета "Пламя мира", а вместе с ней стартовали и "Европейские забеги" #velcombegom. Это большой благотворительный проект в помощь детям –спортсменам с ограниченными возможностями, который в этом году стал, по сути, пара-составляющей II Европейских игр. За 50 дней его участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Акция "Европейские забеги" благотворительного проекта #velcombegom пройдет в два этапа. С 12 мая и до 20 июня первый этап акции будет проходит одновременно с эстафетой "Пламя мира". Второй этап будет проходить во время самих соревнований II Европейских игр с 21 по 30 июня.

Одними из первых участников благотворительной акции "Европейские забеги" стали юные спортсмены из Брестской областной центральной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлетике, представители беговых сообществ Бреста и сотрудники компании velcom | A1. 12 мая они провели символический благотворительный забег от стен Брестской крепости к центральной площади города вслед за эстафетой "Пламя мира".

"Европейские забеги" проводятся в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях.

Каждый, кто хочет помочь детям, может с 12 мая по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты при помощи любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Благотворительную помощь в рамках акции "Европейские забеги" получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Присоединиться к "Европейским забегам" уже могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран – участниц II Европейских игр. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

"Дирекция II Европейских игр уже второй год поддерживает проект #velcombegom – в прошлом году мы принимали в нем личное участие, а в этом году выступаем партнерами. Акция "Европейские забеги" – это своеобразная пара-составляющая II Европейских игр, в которой может принять участие каждый житель Беларуси, каждый спортсмен – участник Игр или гость нашей страны. "Европейские забеги" – важная благотворительная инициатива, призванная помочь детям –спортсменам с ограниченными возможностями. А еще это заметный общественный проект для популяризации здорового образа жизни, бега и самой идеи благотворительности", – отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Европейские забеги" #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты "Пламя мира": после старта в Брестской области эстафета перейдет в Гродно, где этап эстафеты пройдет 18 мая. В Витебской области старт эстафеты намечен на 24 мая, в Могилевской – 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках "Европейских забегов" Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Наиболее активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

"Мы рады в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета начать нашу крупнейшую благотворительную инициативу. В рамках II Европейских игр зовем всех белорусов и гостей нашей страны, всех спортсменов-участников Игр и членов зарубежных делегаций присоединиться к акции и пробежать в помощь детям – спортсменам с ограниченными возможностями. Мы верим, что бег с целью благотворительности сможет объединить всех, а все вместе мы сможем еще больше помочь детям", – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. #velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция "Бегущие города" #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

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