6 января Рождественский сочельник: можно ли гадать в этот день?

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие 6 января празднуют Рождественский сочельник. Такое название праздник получил в народе, поскольку в этот день традиционно готовится сочиво – постное блюдо из различных круп.

Вообще сочельник отмечается два раза в год – перед Рождеством Христовым и перед Крещением Господним. Название осталось одним, поскольку до IV века оба этих праздника отмечались в один день.

Почему нельзя есть до первой звезды?

Сочельник является преддверием Рождества Христова и призван приготовить верующих ко встрече праздника. Именно поэтому в этот день по церковному уставу положен строгий пост. Предполагается, что пища может приниматься только один раз в день – после вечерни. Во время службы на середину храмов выносят свечу. Она является символом Вифлеемской звезды. Таким образом, традиция не есть до первой звезды была связана именно с этим моментом богослужения (раньше оно совершалось днем перед Рождеством). Сегодня же многие люди по разным причинам не могут соблюдать пост во всей его строгости. Однако возможность ограничить себя в чем-то (пусть даже и не в пище) есть у каждого.

Можно ли гадать в Сочельник?

К сожалению, языческие обряды прочно вошли в обиход и не обходят стороной даже церковные праздники. На сегодняшний день существует поверье, будто в сочельник и на Святках можно гадать. На самом деле, если человек не считает себя христианином, то, разумеется, он волен делать, что захочет. Но для верующего человека это неприемлемо. Из текстов Священного Писания мы знаем, что любые обращения к оккультным практикам являются грехом. Так, в Книге Левит можно прочитать следующее: "Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш" (Лев. 19:31). Во Второзаконии также указывается на этот запрет: "Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим" (Вт. 18:9-13).

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Духовное значение праздника

В одной из своих проповедей Игумен Никон Воробьев задавался непростыми вопросами: "Можно ли вспомянуть ясли и нищету Спасителя и не устыдиться своей роскоши и своего убранства? Можно ли воспомянуть смирение Божественного Отроча и не содрогнуться от своей гордости, надмения и тщеславия?" Вот о чем, действительно, стоит подумать в этот день…

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