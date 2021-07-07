7 июля Рождество Иоанна Крестителя: почему этот праздник имеет такую значимость для верующих?

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня православные верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Этот праздник является великим и по своей значимости идет сразу после двунадесятых. Дата является непереходящей, то есть отмечается всегда в один и тот же день - 7 июля по новому стилю. В этот день Церковь вспоминает библейский сюжет о том, как стали родителями иудейский священнослужитель по имени Захария и его супруга Елизавета. Именно в их семье родился будущий пророк Иоанн Креститель.

Что мы знаем об Иоанне Крестителе?

Это один из самых почитаемых святых в православии. Сам Христос свидетельствовал о нем: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11:11).

Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии (его мать являлась родственницей Пресвятой Богородицы) и родился на полгода раньше Господа. Много лет Иоанн жил в пустыне в самых аскетических условиях. Постом и молитвой он готовился к будущей проповеди. В возрасте 30 лет он по Божиему повелению вышел к людям, чтобы свидетельствовать о Мессии - Иисусе Христе.

Как пишет священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской: "Святой Иоанн Предтеча явился прежде всего как проповедник покаяния".

"Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, - так он начал свою проповедь в пустыне (Мф. 3, 2). - Покайтесь, перемените свои мысли и настроение, приидите в чувство неправды путей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро (Ис. 1, 16-17)! Без этой внутренней перемены, без очищения сердца от зла не может быть благосостояния ни личного, ни общественного. Пусть иной человек долго бывает счастливым и благоденствует, совсем не думая о покаянии, об очищении своей совести, но приидет время, и последняя заговорит. И вот тогда человек, не желавший добровольно оглядываться назад, сверять с голосом совести пути своей жизни и каяться в своих неправдах, принуждается против воли делать это: он разочаровывается в том, в чем находил счастье, охлаждается ко всему, испытывает в душе какую-то пустоту, иногда же переживает тяжелые душевные муки, пока не успокоит совести или не заглушит ее каким-либо образом, хотя опять лишь на время. Точно так же и в жизни общественной тщетны все надежды на новые внешние формы общественной жизни без сопровождающего их внутреннего духовного обновления общества".

Предтеча Господень крестил в Иорданских водах Иисуса Христа, но сам свидетельствовал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". Этим событием и завершилась проповедь Иоанна Крестителя. Далее ему пришлось принять мученическую смерть от рук царя Ирода Антипы.

Чудесные обстоятельства рождения Предтечи

Об этих событиях известно из Евангелия от Луки. Так, Священное Писание повествует, что Архангел Гавриил явился к Захарии во время служения в Иерусалимском храме и сообщил о скором рождении сына. Однако Захария принял эту новость с недоверием - они с супругой Елизаветой были бесплодными и находились уже в преклонных летах. За свои сомнения священник был наказан немотой и смог заговорить только после рождения Иоанна Крестителя.

Как сегодня этот день празднуют верующие

По сложившейся традиции в этот день верующие отказываются от домашних дел и все свое время посвящают духовным трудам: чтению Священного Писания и святых отцов, молитве, покаянию. В праздник Иоанна Крестителя храмы наполняются прихожанами, пришедшими на службу. Верующие исповедуются и причащаются, подают записки о здравии и ставят свечи с просьбами о заступничестве Предтечи Господня.

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