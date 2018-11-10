75 лет назад началась Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 10 ноября 1943 года, в годы Великой Отечественной войны началась Гомельско-Речицкая наступательная операция войск Белорусского фронта, в результате которой был освобожден Гомель и днепровско-сожское междуречье.

10 ноября войска левого крыла Белорусского фронта начали наступление с плацдарма на западном берегу Днепра у Лоева в направлении на Речицу и Калинковичи. Ударом в тыл противника войска фронта 15 ноября перерезали железную дорогу Гомель - Калинковичи, 18 ноября освободили Речицу, 25 ноября форсировали Березину и захватили плацдарм южнее Жлобина, обошли Гомель с запада. Войска правого крыла фронта, начав 22 ноября наступление силами 50-й и 3-й армий, освободили Пропойск (ныне г. Славгород), Корму, Журавичи, 25 ноября вышли к Днепру в районе Нового Быхова, охватив Гомель с севера. 26 ноября после ожесточенных боев был освобожден Гомель.

Гомельско-Речицкая операция завершилась 30 ноября. В результате ее проведения войска Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе шириной 100 км, продвинулись на запад на 130 км, создали угрозу южному флангу группы армий "Центр" и затруднили ее взаимодействие с группой армий "Юг". Соединения Белорусского фронта достигли рубежа Чаусы, Новый Быхов, восточнее Рогачева и Мозыря, южнее Ельска. Здесь фронт стабилизировался до 1944 года. В результате проведения операции были созданы благоприятные предпосылки для дальнейшего освобождения Беларуси.

23 частям и соединениям, отличившимся в операции, присвоены почетные наименования "Гомельских", 22 - "Речицких".-0-