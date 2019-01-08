75 лет назад в годы ВОВ началась Калинковичско-Мозырская операция

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 8 января 1944 года, началась Калинковичско-Мозырская наступательная операция войск левого крыла Белорусского фронта. В ней принимали участие 61-я армия П. А. Белова, 65-я армия П. И. Батова и 16-я воздушная армия С. И. Руденко.

В ходе операции 14 января были освобождены города Мозырь и Калинковичи, 20 января - поселок Озаричи, 23 января - Лельчицы.

8 февраля 1944 года операция завершилась разгромом калинковичско-мозырской группировки гитлеровских войск и созданием плацдарма для дальнейшего наступления советских войск в бобруйско-минском направлении. Советские войска продвинулись на 60 км, отбросили противника до реки Птичь и в район Петрикова, нанеся значительные потери 9-й, 4-й, 2-й немецким армиям.

Большую помощь в успешном проведении Калинковичско-Мозырской операции войскам Белорусского фронта оказали партизаны Гомельского, Полесского и Минского партизанских соединений, а также подпольщики. Отмечая их заслуги, командующий фронтом К. К. Рокоссовский позже писал: "Народные мстители представляли большую силу, и нам нужно было разработать с ними план совместных действий в операции. В этом нам оказал неоценимую помощь тов. П. К. Пономаренко как начальник Центрального штаба партизанского движения".

После завершения операции 21 воинской части присвоено почетное звание Калинковичской, 18 частей и соединений получили почетные наименования Мозырских.-0-