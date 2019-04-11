75 лет назад в годы ВОВ началась Полоцко-Лепельская битва

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 11 апреля 1944 года, началась Полоцко-Лепельская битва - бои партизанских бригад Полоцко-Лепельской партизанской зоны против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В конце декабря 1943 года, когда фронт приблизился к северной границе зоны, гитлеровцы решили оттеснить партизан от дороги Витебск-Лепель-Парафьяново, которая связывала 3-ю немецкую танковую армию с тылом. Не добившись успеха, захватчики до февраля 1944 года организовали карательные операции "Праздник весны" и "Ливень". Они собрали 12 полков СС и полиции, части авиаполевой, 5 пехотной, охранной и запасной дивизий, отдельный батальон Дирлевангера, танковый полк, бригаду Каминского (всего около 60 тыс. человек), 137 танков, 235 орудий, около 70 самолетов, 2 бронепоезда и сгруппировали силы на 7 участках вокруг зоны. Им противостояли 16 партизанских бригад (17,5 тыс. человек, 21 орудие, 143 миномета, 151 противотанковое ружье, 721 пулемет и другое вооружение), объединенных под руководством оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД (руководитель В.Е.Лобанок), находившейся в г.п.Ушачи.

11 апреля каратели начали наступление, но партизаны оказывали ожесточенное сопротивление, под натиском врага постепенно отходили к Ушачам. Авиация 1-го Прибалтийского фронта бомбардировала скопления немецко-фашистских войск, переправила партизанам более 250 т грузов, было вывезено около 1500 раненых; армейские части фронта боями местного значения оттягивали войска карателей.

27 апреля гитлеровцы сузили кольцо окружения до 20 км вокруг Ушачей. Командование зоны после согласования с БШПД, ЦК КП(б)Б и командованием фронта 30 апреля приказало партизанским бригадам идти на прорыв.

5 мая партизанские бригады 1-я Антифашистская, 16-я Смоленская, им.Ворошилова, им.ВЛКСМ и другие прорвали вражеское окружение в направлении д.Паперино-Двор Плино и вывели из блокады около 15 тыс. мирных жителей.

25 дней героически сражались партизаны против карателей. Они нанесли врагу большие потери: убито 8,3 тыс. солдат и офицеров, ранено 12,9 тыс., уничтожено и подбито 59 танков, 116 автомашин, 7 бронемашин, 22 орудия, 2 самолета.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли комбриги Герои Советского Союза А.Ф.Данукалов и П.М.Романов, комбриги Д.Т.Короленко, В.В.Гиль-Родионов, комиссары бригад Н.Г.Жижов, И.Ф.Кореневский, В.С.Свирид. Отличились командиры и комиссары партизанских бригад и отрядов Д.В.Тябут, И.Ф.Садчиков, Д.А.Фролов, И.М.Тимчук, И.А.Куксенок, В.М.Талаквадзе, Н.В.Уткин, Н.Е.Усов, тысячи других партизан.

После войны возле Ушачей в честь подвига партизан воздвигнут мемориальный комплекс "Прорыв".-0-