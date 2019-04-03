75 лет назад в годы ВОВ началась Здитовская оборона

3 апреля /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 3-11 апреля 1944 года, у деревни Здитово Березовского района прошли ожесточенные оборонительные бои партизанских бригад им.Дзержинского, "Советская Белоруссия" и 345-го партизанского отряда против немецко-фашистских захватчиков. Эти события вписаны в боевую летопись партизанской славы Беларуси.

В годы Великой Отечественной войны недалеко от деревни Здитово Березовского района Брестской области базировались партизанские формирования, штаб Брестского партизанского соединения, Брестский подпольный обком КП(б)Б.

В начале апреля 1944 года фашисты сконцентрировали в этом районе отряды СС, 10 артиллерийских и минометных батарей, танки, бронемашины, бомбардировщики. Партизаны, под защитой которых находилось 10 тыс. мирных жителей, оказались в окружении.

3 апреля гитлеровцы начали наступление на бригаду им.Дзержинского (командир В.М.Монахов) и 345-й партизанский отряд (С.А.Яроцкий). Только на третий день карателям удалось вклиниться в оборону партизан. На помощь защитникам пришли бойцы отряда имени Буденного. Потеряв 57 солдат и офицеров, фашисты отступили и бросили основные силы против бригады "Советская Белоруссия" (Н.В.Бобков), которая занимала оборону вдоль реки Дорогобуж и прикрывала основные партизанские базы. Несколько дней фашисты безуспешно атаковали, бомбили и обстреливали из пушек партизанские укрепления.

Партизаны в течение шести дней отбивали атаки превосходящего противника. Лишь 11 апреля, израсходовав почти все боеприпасы и нанеся противнику значительные потери, по приказу командования они оставили деревни Здитово и Спорово и перешли на вторую линию обороны, которую каратели штурмовать не решились.

За время боев враг потерял убитыми и ранеными свыше 600 солдат и офицеров, большое количество техники и оружия. На семь суток была полностью задержана перегруппировка войск противника по дороге Дрогичин-Бронная Гора.

На месте боев у Здитово в 1975 году открыт мемориальный комплекс. Он внесен в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси.-0-