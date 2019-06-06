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75 лет назад в годы Второй мировой войны был открыт второй фронт в Европе

Общество 06.06.2019 | 08:07
Высадка союзных войск в Нормандии. Франция, июнь 1944 год
Высадка союзных войск в Нормандии. Франция, июнь 1944 год

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад в годы Второй мировой войны началась Нормандская десантная операция. Ее проведение означало открытие Западного (так называемого второго) фронта в Европе.

Решение о создании второго фронта в Западной Европе против фашистской Германии было принято представителями стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - весной 1942 года на переговорах в Лондоне и Вашингтоне. На Тегеранской конференции 1943-го западные союзники утвердили сроки - они обязались открыть второй фронт в мае 1944 года.

Нормандская десантная операция началась 6 июня 1944-го. Ее проводили вооруженные силы США и Великобритании при участии канадских, французских, чехословацких и польских войск. Целью операции было крупными силами, сосредоточенными на Британских островах, форсировать Ла-Манш, осуществить высадку на побережье Нормандии (Франция) и образовать стратегический плацдарм для дальнейшего наступления к границам Германии.

Для проведения операции англо-американское командование привлекло союзные экспедиционные силы (верховный главнокомандующий - американский генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр) в составе 39 дивизий, 12 отдельных бригад, 10 отрядов "коммандос" и "рейнджерс" (английские и американские десантно-диверсионные части), крупные силы авиации и флота. Общая численность экспедиционных сил составляла свыше 2876 тыс. человек, 6 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 15 тыс. орудий и минометов, около 11 тыс. боевых самолетов, около 7 тыс. кораблей, транспортных и десантных судов. Сухопутные войска, участвовавшие в операции, были объединены в 21-ю группу армий (английский генерал Бернард Монтгомери) в составе 1-й американской, 2-й английской и 1-й канадской армий (32 дивизии и 12 отдельных бригад). Планировалось после захвата плацдарма в Нормандии перебросить на него из Великобритании американскую 3-ю армию.

К началу операции основные силы вермахта (179 дивизий и 5 бригад) действовали на советско-германском фронте. На западном фронте, во Франции, Бельгии, Нидерландах, находилось только 58 дивизий неполного состава, объединенных в две группы армий Б и Г, которые подчинялись командованию "Запад". Наибольшая плотность войск (9 пехотных и 1 танковая дивизии) была на побережье Па-де-Кале, где гитлеровское командование ожидало высадку союзников. Обширный же участок побережья залива Сены, намеченный союзниками для вторжения, прикрывался лишь тремя дивизиями. Немецко-фашистские войска поддерживал 3-й воздушный флот (160 самолетов). В проливах Ла-Манш и Па-де-Кале гитлеровцы имели свыше 300 малых кораблей.

С конца апреля 1944 года союзная авиация проводила систематические налеты на железнодорожные объекты противника во Франции и в течение мая-июня вывела из строя большое количество станций, мостов и подвижного состава, что резко ослабило обороноспособность немецко-фашистских войск. В ночь на 6 июня союзники под прикрытием массированных ударов авиации высадили две американские и одну английскую воздушно-десантную дивизию. Переход транспортов с десантом через Ла-Манш в штормовую погоду оказался неожиданным для противника. Утром 6 июня началась высадка войск союзников на побережье. К концу дня англо-американские войска захватили несколько плацдармов и высадили с моря 5 пехотных дивизий и 1 бронетанковую бригаду. К концу 12 июня экспедиционные силы создали плацдарм протяженностью до 80 км и глубиной 13-18 км, сосредоточив на нем 16 дивизий и бронетанковые части. К 17 июня союзные войска вышли на линию восточнее Уистреама, южнее Комона и Карантана, отрезали группировку противника, действовавшую на полуостраве Котантен.

Немецко-фашистские войска несли большие потери. Главной причиной, не позволившей усилить войска вермахта на западе, явилось наступление Красной Армии в Беларуси, куда гитлеровское командование было вынуждено направлять дополнительные силы и средства. Однако даже при таких благоприятных условиях англо-американские войска медленно продвигались вперед и только к 25 июля смогли создать стратегический плацдарм, заняв рубеж южнее Кана, Комона, Сен-Ло, Лессе. Союзники потеряли 122 тыс. человек, фашистские войска - свыше 113 тыс. Плацдарм, образованный в ходе операции (до 110 км по фронту и 30-50 км в глубину), был в 2 раза меньше, чем предусматривалось планом, однако абсолютное господство союзных экспедиционных сил в воздухе и на море позволило сосредоточить на нем необходимое количество войск для проведения последующих боев.

Нормандская десантная операция стала самой крупной морской десантной операцией Второй мировой войны. Дальнейшее наступление союзников в Нормандии в августе 1944 года вызвало крушение всего германского западного фронта, восстановить новую линию фронта немецкие войска смогли лишь в сентябре 1944 года.-0-

Фото из архива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

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