80 актеров и певица PALINA: в ДК "МАЗ" пройдет спектакль "Восемь чувств"

10 ноября во Дворце культуры МАЗ семейный инклюзив-театр "i" покажет свою самую популярную постановку "Восемь чувств, или Рождение человека". В спектакле играют 80 актеров - в шесть раз больше, чем в "Чайке", в четыре раза больше, чем в классической белорусской "Павлинке". Большую компанию артистов дополнит певица PALINA.

Главные герои - противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина. Полина Полонейчик, известная публике под псевдонимами PALINA и Паліна Рэспубліка, станет специальной гостьей мероприятия.

"Спектакль "Восемь чувств, или Рождение человека" - важная часть нашего репертуара, - рассказывает руководитель семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева. - Эта постановка о чувствах - концентрация собственных эмоций и переживаний актеров. В ней участвуют 80 артистов от 6 лет и старше, а идею произведения придумал наш 12-летний воспитанник Кастусь Жибуль. Этим спектаклем мы открываем четвертый театральный сезон, очень благодарны Полине и всем, кто поддержал и еще поддержит проект".

В театре "і" играет более 100 актеров, в том числе дети с аутизмом.

Билеты на постановку "Восемь чувств, или Рождение человека" можно купить на bycard.by.

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