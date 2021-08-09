9 августа день памяти Пантелеимона Целителя: почему ему молятся об исцелении?

Православные верующие празднуют память святого Пантелеимона 9 августа. Икону юноши с ларцом лекарств можно увидеть в большинстве храмов. Целителя Пантелеимона по доброй традиции просят об исцелении, причем не только телесном, но и духовном.

Почему святому молятся об исцелении?

Из жизнеописания святого известно, что юноша родился в Никомидии. Его отцом был знатный и влиятельный язычник. А вот мать верила во Христа. Видимо, по ее молитвам Пантелеимон повстречал пресвитера Ермолая, который рассказал ему о христианской вере. Юноша настолько проникся услышанным, что стал каждый день посещать Ермолая, который с двумя другими пресвитерами прятался в убежище от гонения на христиан.

Пантелеимон получил блестящее образование и обучился врачебному делу. Его даже пригласил к своему двору император Максимиан. Однако, когда юноша увидел на улице укушенного змеей ребенка, то не смог его спасти, несмотря на все свои таланты. В тот момент Пантелеимон решил – если Христос услышит его молитвы и воскресит умершего уже ребенка, то он примет крещение и останется в христианской вере. Чудо свершилось, и молодой врач выполнил свой обет.

Юноша привел к вере и своего отца. После же его смерти Пантелеимон решил посвятить себя служению больным, нищим и убогим, врачуя их безвозмездно. Вскоре молва о нем дошла и до императора Максимиана. Гонитель христиан не простил измены своего любимца языческим богам и приговорил Пантелеимона к жестоким пыткам и смерти. Святой стоял в своей вере до конца и не отрекся от Христа.

Поскольку Пантелеимон был врачом и при жизни, то ему молятся при различных недугах. Верующие свидетельствуют о чудесной помощи святого, который не оставляет без помощи тех, кто к нему обращается.

Особенности иконографии

Великомученик Пантелеимон на иконах и фресках изображается юношей. Отсутствие у него усов и бороды считается редкостью для православной традиции иконописи, но только так можно было бы достигнуть исторической точности и достоверности его образа.

Святой обычно изображен в хитоне сине-зеленого цвета. Это обычное одеяние лекарей. Также на плечах Пантелеимона присутствует красно-коричневый плащ.

Часто можно увидеть на плече святого узкую белую ленту. Одно из толкований гласит, что лента является символом ангельского служения.

В руке святого целителя изображается красивый ларец с лекарствами, ведь при жизни он нес врачебный подвиг. Ложечка, изображенная на иконах, также является символом лекарского служения. Также может в его руке изображаться крест – напоминание о мученической кончине.

Фото из открытых источников

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