9 февраля православные верующие вспоминают перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Сегодня Православная Церковь чтит день памяти перенесения мощей великого наставника и пастыря святителя Иоанна Златоуста. Святые мощи Божиего угодника были перенесены из Коман в Константинополь.

Как известно, Иоанн Златоуст отошел ко Господу в 407 году в городе Команы, так и не добравшись к месту ссылки, будучи осужденным императрицей Евдоксией.

Правительница не простила святителю обличения пороков, господствующих в то время в Константинополе.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Перенесение мощей святого в столицу Византии стало возможным лишь через 30 лет после его кончины. Это случилось в 438 году после того, как правителем стал сын Евдоксии - император Феодосий II.

Поскольку святого Иоанна Златоуста почитал народ, было принято решение удовлетворить их просьбы и вернуть мощи в Константинополь. Церковное Предание гласит, что сначала люди никак не могли поднять раку с мощами, а когда сам Феодосий отправил послание святителю с извинениями за себя и свою мать, мощи смогли погрузить на корабль.

Святитель Иоанн Златоуст до сих пор остается одним из наиболее почитаемых учителей Православной Церковью. Верующие и сегодня находят ответы на свои вопросы в его трудах…

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