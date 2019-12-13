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13 декабря 2019, 11:31

"А-100" приобрела завод железобетонных конструкций под Минском, чтобы строить дома нового поколения

Застройщик "А-100 Девелопмент" приобрел завод "Современные бетонные конструкции" под Минском, который позволит компании развивать индустриальное строительство жилых домов, строить лучше, качественнее и быстрее. Ранее предприятие принадлежало торговому дому "Ждановичи". Производственная мощность обеспечит 180 тыс. кв. м жилья в год. Сделка, сумма которой пока не разглашается, стала одной из крупнейших в стране. Она окажет влияние на развитие девелоперского рынка.

"Это современный завод, расположенный в 5 км от Минска. Там хорошая инфраструктура, есть все коммуникации, - рассказал собственник группы компаний "А-100" Александр Центер. - Локация идеальна для того, чтобы работать на Минск и столичный регион. Логистика позволяет охватывать всю страну, а также достаточно конкурентоспособно чувствовать себя на рынках наших соседей - России, Украины, Прибалтики, Польши".

Вместе с тем "А-100 Девелопмент" не отказывается и от сотрудничества с другими домостроительными комбинатами.

Директор группы компаний Светлана Шевлик подчеркнула, что "А-100 Девелопмент" - единственный в Беларуси коммерческий застройщик, который пошел по пути развития своей производственной базы. Мощности завода позволяют выпускать не только конструкции для жилых домов, но и для коммерческих объектов, детских садов, школ, паркингов. Причем появится возможность реализовать самые смелые идеи с учетом пожеланий будущих жильцов, возросших требований к комфорту, применять лучшие мировые практики. Все это для того, чтобы повышать качество жилой недвижимости в стране, показывать положительный пример всем участникам рынка - как государственным застройщикам, так и частным.

Кроме того, собственное производство ускорит процесс строительства. За счет переноса отдельных операций со стройплощадки в заводские условия повысится и качество. В частности, во многих европейских странах стали непосредственно на заводах монтировать окна. Не являются новшествами в мире цветной бетон, рельефные фасады в индустриальном исполнении. Все это появится в ближайшее время в жилых проектах застройщика " А-100 Девелопмент".

"Уверена, у нас получится выйти на новый уровень жилой недвижимости в стране, - сказала Светлана Шевлик, добавив, что компания изучила опыт других стран: - Будем использовать все самые современные возможности, чтобы предоставлять рынку действительно уникальный, качественный, интересный и нестандартный продукт".

<i>Жилой район Новая Боровая, который строит "А100 девелопмент"</i>
Жилой район Новая Боровая, который строит "А100 девелопмент"

Застройщик заинтересован, чтобы в стране появилось как можно больше жилых комплексов европейского стандарта. Поэтому постоянно улучшаются подходы к проектированию, архитектуре и строительству. В том числе делается акцент на цифровизацию процессов. Покупка завода железобетонных конструкций, по словам Светланы Шевлик, - это инвестиция в устойчивость и развитие, а не для получения быстрого дохода. Основная задача - улучшение качественных характеристик домов, а в перспективе – снижение издержек для того, чтобы предложить на рынке выгодную цену.

Александр Центер в свою очередь обратил внимание на то, что решение развивать собственную производственную базу принято в том числе с учетом поручений главы государства, данных в прошлом году на республиканском совещании по развитию строительной отрасли, где речь шла о поддержке застройщиков, обеспечивающих полный цикл строительства.

Завод "Современные бетонные конструкции" находится на территории Минского района - в Хатежино. Предприятие построено в 2014 году и работает по европейским стандартам. Кроме того, что производство полностью закроет потребности "А-100 Девелопмент", в перспективе рассматривается возможность оказывать услуги для других компаний, выход на зарубежные рынки. В течение двух лет компания рассчитывает, что собственные железобетонные конструкции будут применяться минимум в 70% реализуемых проектов. Продукция предприятия уже использовалась при строительстве жилого дома в Гродно.

Оборудование на заводе роботизировано и компьютеризировано. Это дает возможность отойти от типовых решений и создавать все больше домов с разнообразными типами квартир, функциональными пространствами.

Железобетонные конструкции нового поколения объединят в себе преимущества панельной и монолитной технологий: свободные актуальные планировки, повышенная теплоизоляция и шумоизоляция, окна в пол, размещение дверных проемов в любом месте, потолки высотой 2,7–2,8 м и до 7 м в мансардных квартирах. А также высокая скорость строительства, минимальное влияние человеческого фактора на конечный продукт, изготовление конструкций в производственных условиях без влияния погодных условий, гибкость и скорость внедрения инноваций.

Именно такой подход используется в строительстве современных жилых комплексов Германии, Франции, Англии, Нидерландов, Финляндии, стран Прибалтики и других: современная технология сборного железобетона применяется в строительстве многоквартирных домов, коттеджей, таунхаусов и прочих типов жилья. А также в строительстве зданий нежилого назначения.

Группа компаний "А-100" работает на белорусском рынке более 25 лет. Бизнес-портфель включает группу компаний "А-100 Девелопмент", сеть автозаправочных станций "А-100", первый белорусский профессиональный вертолетный клуб "АвиА-100". Компания вносит большой вклад в развитие социальной инфраструктуры: проектирует и строит инновационные детские сады и школы, поликлиники, паркинги. Также она инвестирует в спортивную инфраструктуру Беларуси: начал функционировать новый аэродром в Липках, готовится к открытию современный многофункциональный спортивный комплекс европейского класса в Ленинском.

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