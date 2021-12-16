А если пандемия уйдет через год? Не поздно ли Беларусь взялась за производство вакцины от COVID-19

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие своей вакцины от коронавируса даже в случае ухода пандемии COVID-19 необходимо для гарантии эпидемиологической безопасности государства. Об этом заявил директор предприятия "БелВитунифарм" Сергей Большаков в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Сергей Большаков отметил, что сейчас многие ученые пытаются спрогнозировать будущее и предсказать развитие ситуации с пандемией коронавируса. Но, как показал этот год, многие прошлогодние предсказания медиков не сбылись.

"Если бы наша вакцина вышла и не нужна была бы, наверное, было бы большое счастье. Но, к сожалению, так не будет, - отметил директор фармпредприятия. - Это пандемия в рамках глобализации мира. Как бы мы ни закрывали границы, она есть. Вы же видите: только в Африке появилось два случая (заболевания штаммом омикрон. - Прим. БЕЛТА), тут же раз - уже в Германии, Китае, еще где-то".

Если не ковид, то будет распространяться какое-то другое заболевание, обратил внимание Сергей Большаков. "Во-первых, наличие своей вакцины от коронавируса в случае даже ухода пандемии необходимо для гарантии безопасности. Второе, это (производственная площадка вакцины. - Прим. БЕЛТА) очень мощная база для того, чтобы формировать вакцины против других заболеваний, а также создать центр мониторинга. И глава государства подписал первый указ о создании вакцины, в рамках которого на базе наших институтов создается хорошая лаборатория. Она будет анализировать эпидситуацию как в стране, так, видимо, и рядом со страной, в приграничье. Соответственно, имея эту технологию, обкатав, получив ее, мы будем готовы к следующей фазе", - заявил руководитель предприятия.

Он также обратил внимание на то, как производилась в свое время вакцина "Спутник V": "Это же препарат, который шесть или семь лет готовился для Эбола. База была, и они быстро среагировали, доработали. И стоимость разработки "Спутника V" была в разы дешевле по отношению к тем вакцинам, которые разрабатывались с нуля".

Как сообщалось, осенью Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях "БелВитунифарма". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства).

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями.-0-