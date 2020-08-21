"А включат ли там наши каналы?" - "Клуб редакторов" о предложении транслировать ТВ стран Балтии

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медиаэксперты в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировали предложение оппозиционных сил начать в Беларуси трансляцию телеканалов стран Балтии, сообщает БЕЛТА.

Первую часть передачи ее участники посвятили обсуждению программы оппозиционного штаба. Некоторые ее предложения касались функционирования медиарынка. В частности, в программе предлагалось начать трансляцию в Беларуси телеканалов стран Балтии. "Ребята, кто из нас знает хоть один прибалтийский язык? - спросил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. - Мы что там будем смотреть? Мы будем смотреть русскоязычный контент, направленный на продвижение интересов в первую очередь, я думаю, европейского бизнеса. А его главный интерес - погубить нашу страну".

Во время передачи было отмечено, что в Беларуси нет ограничений для зарубежных телеканалов. В стране вещают около 300 каналов из разных стран. "У нас одна из самых либеральных стран на постсоветском пространстве по распространению зарубежных СМИ без изменения формы и содержания. Вот как раз таки телеканалу "Беларусь 24" войти в кабельные сети любой другой страны практически невозможно, потому что везде появляются "демократические" препоны и ограничения", - обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

"Самое главное, будет ли симметричный ответ. Будут ли наши телеканалы в социальном пакете в Латвии, Эстонии, Литве, Польше?" - задал риторический вопрос председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.-0-