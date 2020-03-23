А1 поможет минской инфекционной больнице купить аппаратуру для ИВЛ и ПЦР-диагностики COVID-19

А1 окажет благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице – учреждению здравоохранения, в котором в эти дни оказывают помощь заболевшим COVID-19. Финансовые средства будут направлены для закупки необходимого оборудования: аппаратуры для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса, защитной одежды для медперсонала, медицинских препаратов.

Решение о выделении благотворительной помощи на сумму 50 000 рублей было принято компанией А1 после консультаций с Министерством здравоохранения Беларуси.

"В этот сложный как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели бы поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в непростых условиях и каждый день спасают жизни людей, рискуя свои здоровьем. Как социально ответственная компания мы хотим внести наш посильный вклад в оснащение больницы современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции", – отметил первый заместитель генерального директора A1 Беларусь Николай Юшкевич.

Средства будут перечислены УЗ "Городская клиническая инфекционная больница" и пойдут на приобретение аппаратуры, медикаментов и средств, необходимых для своевременной диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы выражаем благодарность компании А1 за оперативную помощь нашему учреждению. Сегодня мы приветствуем любую поддержку и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики и оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов", – отметил Николай Юрковский, главный врач Минской городской клинической инфекционной больницы.

Ранее А1 ранее уже объявил о дополнительных мерах поддержки жителей Беларуси, предоставив бесплатные звонки на горячие линии белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые находятся в 56 странах мира в роуминге.

Кроме того, А1 сделал доступными бесплатные звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.