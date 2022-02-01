Абитуриентам для поступления в вуз с 2023 года понадобится сертификат о централизованном экзамене

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начиная со вступительной кампании 2023 года абитуриенты смогут поступить в вуз, предоставив сертификат о сдаче централизованного экзамена. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время нынешней вступительной кампании, как и в предыдущие годы, будут приниматься сертификаты о прохождении централизованного тестирования (ЦТ). В 2023 году этот порядок будет изменен и наряду с сертификатами ЦТ абитуриент может предъявить сертификат о прохождении централизованного экзамена. Испытание будет являться формой выпускных экзаменов на третьей ступени общего среднего образования", - сказала Ирина Каржова.

Получив сертификат о сдаче централизованного экзамена и документ об общем среднем образовании, абитуриент выбирает профильные дисциплины, после чего сдает по ним уже централизованное тестирование. Собрав в сумме три сертификата, будущий студент подает пакет документов в вуз.

"Приведу пример. На технические специальности это будет сертификат о централизованном экзамене по русскому или белорусскому языку, а также математике. После абитуриент сдает профильный предмет в виде централизованного тестирования. Если это, например, медицинский вуз, то необходим сертификат централизованного экзамена по языку и два сертификата ЦТ - по химии и биологии", - заключила Ирина Каржова.-0-