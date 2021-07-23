Абитуриенткой БГУ стала абсолютная рекордсменка по ЦТ в нынешнем году

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенткой ФМО БГУ стала абсолютная рекордсменка по ЦТ в нынешнем году Анастасия Савостенок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Девушка набрала 400 баллов из 400 возможных. В "максимум" вошли результаты ЦТ по белорусскому и английскому языкам, средний балл аттестата и 100 баллов за победу на республиканской олимпиаде по обществоведению. Такого успеха Анастасия добилась без подготовки у репетиторов. Занималась самостоятельно и посещала факультативы по профильным предметам", - рассказали в пресс-службе.

Анастасия в нынешнем году с отличием окончила Лицей БГУ, является уроженкой Жлобина Гомельской области. В этом городе она ранее училась в средней школе №13 и гимназии №1. Во время учебы активно участвовала в олимпиадах по английскому языку, где занимала призовые места.

Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании подала документы на специальность "международные отношения". В будущем планирует построить карьеру дипломата.

В пресс-службе отметили, в истории вступительной кампании Беларуси это второй случай максимального балла у абитуриента. Впервые в 2018 году 400 баллов набрала также нынешняя студентка ФМО БГУ Анастасия Жовнерик. Девушка обучается на четвертом курсе по специальности "международные отношения".-0-

Анастасия Савостенок