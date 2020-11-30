Абоненты МТС до конца декабря могут воспользоваться персональными бонусами

МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик, бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.

Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Дополнительные минуты, мобильный интернет, бесплатный доступ к цифровому сервису или 300 бонусных баллов добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз с 1 по 31 декабря 2020 года.

Подробную информацию об акции здесь.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732