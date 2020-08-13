Абоненты МТС получат компенсацию за трехдневный период ухудшения качества интернет-сервисов

В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдалось ухудшение в работе ряда сервисов передачи данных. В компании приняли решение о перерасчете абонентской платы путем ее соразмерного уменьшения в текущем месяце клиентам, которые не смогли полноценно воспользоваться интернет-услугами с 9 по 11 августа.

Начиная с 18 августа, всем абонентам МТС (физическим и юридическим лицам), кто столкнулся с затруднениями с доступом в интернет, будет сделана корректировка за три дня в следующих размерах:

1. Абонентам тарифных планов с включенным пакетом интернет-трафика - в размере 50% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

2. Пользователям фиксированного интернета - в размере 100% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

3. Абонентам с дополнительными подключенными интернет-услугами - в размере 100% от абонентской платы за услугу.

4. Абонентам с подключенными интернет-услугами в роуминге - в размере 100% от абонентской платы за услугу.

5. Пользователям цифровых сервисов - "МТС ТВ", "МТС Кино", "Семья под присмотром", "Мобильные сотрудники", "Локатор", "МТС Music", "МТС Книги", "МТС Пресса", "МТС Киоск", "Под защитой" - в размере 100% от абонентской платы за соответствующую услугу.

Абонентам будет отправлена информация в SMS по факту корректировки. Также скорректированный баланс можно будет увидеть в приложении "Мой МТС". Перерасчет отразится в счете за август.

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство