Абрамович: задача правоохранителей - обеспечить безопасный досуг детей

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача правоохранителей - обеспечить безопасный досуг детей. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Евгений Абрамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - обеспечить безопасный досуг детей всеми возможными методами. Подготовку к проведению каникулярных мероприятий мы начали с 14 декабря. Сотрудники органов внутренних дел активно принимают участие в родительских собраниях онлайн, с учетом эпидемиологической обстановки, встречаются малыми группами с несовершеннолетними учащимися. Направлено это на то, чтобы напомнить родителям и подросткам о мерах личной безопасности", - отметил Евгений Абрамович.

В период зимних каникул дети часто играют на улице, катаются с горок на тюбингах. Евгений Абрамович обратил внимание на небезопастность катания на тюбингах в неустановленных местах. "Это может привести к трагическим случаям. Поэтому мы совместно с сотрудниками коммунальных служб обследуем эти территории, размещаем запрещающие информационные таблички. Информация доводится через СМИ", - подчеркнул замначальника.

По его словам, особое внимание уделяется детям, которым требуется дополнительное педагогическое воспитание. К этой категории относятся подростки, состоящие под надзором инспекции по делам несовершеннолетних, дети, находящиеся в социально опасном положении. "Мы изучаем их занятость, если родители по каким-то причинам не могут организовать достаточный контроль. Сотрудники органов внутренних дел проводят различные спортивные мероприятия на базе учреждений образования и районных УВД, в которых участие принимают и инспекторы. Это сближает и немножко преломляет мировоззрение наших подростков в положительную сторону в отношении сотрудника ИДН. После этого ребенок начинает прислушиваться к взрослому человеку, который по долгу службы обязан оказывать корректирующее воздействие на него", - рассказал Евгений Абрамович.

Он добавил, что инспекция по делам несовершеннолетних относится к службе профилактики. "Основная задача, если ребенок попал в поле зрения инспекции, - это не допустить совершения правонарушений несовершеннолетними повторно. Сегодня мы можем говорить об определенных успехах. Уже несколько лет подряд в столице отмечается снижение подростковой преступности, что является итогом нашей работы", - отметил замначальника.

"Хотелось бы также обратить внимание, что нами популяризируется посещение знаковых мест столицы, например, музея истории Великой Отечественной войны. Проводятся пешие прогулки по городу, во время которых ребятам рассказывают интересные факты. Некоторые мероприятия проводятся совместно с учреждениями образования, привлекаются родители. Например, различные спортивные эстафеты. Основной целью этих мероприятий является занятость детей. Перед каникулами мы стараемся узнать об их интересах. Бывает, кто-то не знает, что в соседней школе есть секция по баскетболу или футболу", - продолжил Евгений Абрамович.

Сотрудник милиции напомнил родителям о том, что законодательством предусмотрено, что лица, не достигшие 16-летнего возраста, после 23.00 на улице должны находиться только в сопровождении родителей либо заменяющих лиц.

"Если ребенок в новогоднюю ночь вышел во двор к елке встретиться со своими друзьями на глазах у родителей - это одно, а когда ребенок проживает в одном конце города и едет в центр без сопровождениях взрослых, то тут нужно разбираться. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Также возникает большая проблема с использованием пиротехнических изделий. Мы разъясняем, что это должны быть сертифицированные продукты, которые покупаются в торговый точках, имеющих лицензию. К сожалению, есть случаи травмирования детей от пиротехники, и количество таких случаев в праздники возрастает", - подчеркнул Евгений Абрамович.

Многие родители работают в праздники, поэтому не имеют возможности ежечасно следить за детьми. Для таких случаев есть центры дополнительного образования, лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования, где совместно с сотрудниками органов внутренних дел будут проводиться общие профилактические и спортивные мероприятия.-0-