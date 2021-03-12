Абсолютный рекорд за всю историю - экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,7 млрд

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий подвел итоги деятельности в 2020 году и в очередной раз продемонстрировал, что является одним из ключевых драйверов экономики Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПВТ.

"В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт - темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд 735 млн. Общий объем производства составил Br7 млрд 400 млн с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка", - отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Основными потребителями IT-продуктов и услуг резидентов ПВТ являются США и страны ЕС - на их долю приходится около 90% всего экспорта. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

Доля Парка в ВВП Беларуси по итогам года превысила 4%, при том что в ПВТ работает около 1,5% от всех занятых в экономике страны. Резиденты ПВТ более чем на треть нарастили налоговые отчисления в бюджет. Налоги резидентов Парка в 2020 году составили Br418 млн (рост - 138%). За прошедший год в ПВТ создано более 10 тыс. новых рабочих мест, там работает уже почти 70 тыс. специалистов.

Продолжился бурный рост создания новых компаний в ПВТ. В 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го - еще 65. Сегодня в ПВТ объединяет 1021 компанию.

Значительно увеличился приток прямых иностранных инвестиций в ПВТ. В 2020 году их объем составил $331,7 млн (рост - 126%). За истекший год ПВТ пополнился 23 центрами разработки зарубежных корпораций, сегодня их количество составляет 107 компаний.

Прошедший год также отметился успехами мирового масштаба в деятельности резидентов.

В список The 2021 Global Outsourcing 100, составленный Международной ассоциацией профессионалов в сфере аутсорсинга, попали резиденты ПВТ A1QA (ЗАО "Технологии качества"), Itransition (ЗАО "Итранзишэн") и SolbegSoft (ООО "СолбегСофт"). Также в нем есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio.

Белорусское приложение для женского здоровья Flo стало самым популярным в мире в App Store по итогам 2020 года. Разработка стала самой скачиваемой в категории Health&Fitness. Также Flo отметилось в рейтинге Apptopia, став 5-м по популярности в США и мире и попав в топ-10 самых прибыльных приложений.

Еще один резидент ПВТ - SayGames - отметился в декабрьских рейтингах аналитической платформы SensorTower. Белорусский разработчик и издатель мобильных игр стал 7-м в мире по количеству установок игр, а также 6-м по числу загрузок в App Store.

В ежегодном рейтинге Financial Times FT1000 разработчик и издатель мобильных игр Gismart был назван самой стремительно растущей компанией в игровой индустрии. Показав рост выручки почти на 9 000%, компания заняла 6-е место в общем списке самых быстрорастущих бизнесов Европы.

Белорусский сервис Easy Bloggers, разработанный резидентом ПВТ - компанией "Лаборатория блоггеров", стал самым популярным приложением на Product Hunt-2020.-0-

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