Абухович: Беларусь показала всему миру, что среди европейских государств является самым европейским

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь показала всему миру, что среди европейских государств является самым европейским. Такое мнение высказала старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович в программе "Объективно" на телеканале ОНТОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Возможно, идет выжидание: выдержат ли нервы у белорусов или мы все-таки дадим слабину и позволим этому конфликту (миграционному кризису на границе. - Прим. БЕЛТА) перерасти в более жесткую форму. У нас это время выдержки и стальных нервов. У нас абсолютно правильная политика: мы всему миру показываем, что среди европейских государств мы самое европейское государство с развитыми гуманитарными ценностями, что люди - для нас прежде всего", - подчеркнула Юлия Абухович.

Она отметила, что белорусская сторона готова идти на определенные уступки в переговорах с другими странами для разрешения кризиса, но в первую очередь для государства важно сохранить мир и спокойствие. "Мы не собираемся ввязываться в военные конфликты, демонстрируем, что если надо будет - ответим. Но тем не менее это не наша война, не наша проблема и не наш миграционный кризис. Мы стали той страной, которую пытаются ввязать в этот конфликт", - заявила эксперт.-0-