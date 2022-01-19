Абухович: без добрососедских отношений с Беларусью литовцы теряют очень многое

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без добрососедских отношений с Беларусью литовцы теряют очень многое. Такое мнение высказала старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Простой литовский народ понимает, что у них безвыходная ситуация: они без добрососедских, нормальных экономических отношений с Беларусью теряют больше, чем в то же время Беларусь", - сказала Юлия Абухович.

Но и Беларуси приходится непросто в таких условиях, констатировала она. "Смена логистических цепочек, увеличение затрат, поиск новых партнеров в той ситуации, когда этого не должно было быть, потому что все контракты подписаны, все связи налажены, для нас сложно", - отметила преподаватель БГТУ.

Юлия Абухович убеждена: Беларусь и Литва должны выстраивать диалог и развивать нормальные отношения.

Как сообщалось, в эти дни делегация представителей гражданского общества Литвы посещает Беларусь. Накануне с ними встретился министр иностранных дел Владимир Макей, который подчеркнул необходимость диалога между двумя странами. Глава МИД заявил, что Беларусь заинтересована иметь хорошие отношения с Литвой. В прежние годы межгосударственное сотрудничество развивалось поступательно, стороны обменивались взаимными визитами, спокойно решали возникающие проблемы. "Мы заинтересованы в том, чтобы такое поступательное развитие существовало и впредь в наших отношениях", - сказал во время встречи министр.-0-