Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению порядка - МВД

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика" на телеканале"Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты. С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроясь в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь", - обратил внимание Геннадий Казакевич.

Он подчеркнул, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые совершают в сети. "Если он призывает к любому нарушению общественного порядка, мы достаточно эффективно его находим и пресекаем подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации", - сказал первый замминистра.

В то же время Геннадий Казакевич отметил, что мессенджеры и социальные сети всего лишь инструменты, и говорить об их блокировке было бы непрофессионально.-0-