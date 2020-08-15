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Новости
07:00
Лукашенко: Беларусь высоко ценит многолетнее, последовательное и надежное партнерство с Индией
Президент
07:00
Лукашенко поздравил актрису Екатерину Васильеву с юбилеем
Президент
07:00
Лукашенко рассчитывает на углубление торгового и инвестиционного взаимодействия с Республикой Корея
Президент
07:00
Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву
Президент
00:51
Взрыв произошел в жилом доме в Тегеране
В мире
00:29
Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября из-за коронавируса
В мире
14.08.20
14.08.20
23:58
Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону"
Спорт
14.08.20
23:30
В Хартуме на заводе по производству боеприпасов прогремели взрывы
В мире
14.08.20
23:00
За сутки в мире выявили более 286 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире
14.08.20
22:26
Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам
Общество
14.08.20
22:13
Очень важно не утратить атмосферу, когда протестующие и правоохранители находят общий язык - Жук
Общество
14.08.20
22:11
Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом - Перцов
Общество
14.08.20
21:58
Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть
Общество
14.08.20
21:58
Жук о протестных акциях: мне очень обидно, что многие минчане стали пушечным мясом уличных баррикад
Общество
14.08.20
21:40
На востоке Китая найдены останки нового вида динозавров
В мире
14.08.20
21:27
Эшелон белорусских танков прибыл в подмосковное Алабино на "Танковый биатлон"
Общество
14.08.20
21:16
Тульский "Арсенал" проиграл футболистам "Уфы" в чемпионате России
Спорт
14.08.20
20:47
Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт
Общество
14.08.20
20:39
Экофестиваль "Споровские сенокосы" перенесли на следующий год
Регионы
14.08.20
20:10
Хлеборобы Могилевского района первыми в области намолотили 100 тыс. т зерна
Регионы
14.08.20
19:59
За пять дней протестов пострадал 121 милиционер - МВД
Происшествия
14.08.20
19:50
Преследование нарушителя закончилось в кювете для него самого и экипажа ГАИ
Происшествия
14.08.20
19:45
В гальваническом цеху МАЗ произошло возгорание
Происшествия
14.08.20
19:21
Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ
Общество
14.08.20
18:55
Лукашенко об уличных беспорядках: успокоиться и дать нам навести порядок
Президент
14.08.20
18:41
Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА
Спорт
14.08.20
18:30
Минздрав: запаса донорской крови в Минске достаточно
Регионы
14.08.20
18:15
Ректор БГУ призвал к толерантности и диалогу
Общество
14.08.20
18:13
Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Москве
Спорт
14.08.20
17:45
Педагог: главная задача учителей в эти дни - хорошо подготовиться к новому учебному году
Регионы
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