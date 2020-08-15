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Новости
13:44
БСЖ призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе
Регионы
13:36
В Вороновском районе пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме
Происшествия
13:15
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Президент
13:00
Спасатели ликвидировали пожар в торгово-деловом центре в Витебске
Происшествия
12:45
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси
Общество
12:16
В России началось производство вакцины от коронавируса
В мире
12:01
МЧС просит не отпускать детей одних на водоемы
Регионы
11:45
Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит
Президент
11:40
Лукашенко: экономике внимание прежде всего
Президент
11:35
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства
Президент
11:22
В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом
В мире
11:06
Ректорат БНТУ: важно сохранить нашу страну мирной и стабильной
Общество
10:52
Белорусские пограничники не впустили в страну двух "альпинистов" из Польши
Происшествия
10:31
Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно
В мире
10:16
До +29°С будет в Беларуси 16 августа
Общество
10:08
В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур
Экономика
10:04
На чемпионате Беларуси по академической гребле определились победители в четырех видах программы
Спорт
09:37
Природный пожар в Калифорнии распространился более чем на 11 тыс. га
В мире
09:23
Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 75 лет
Культура
09:15
Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет
Культура
09:07
Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Общество
09:00
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Общество
09:00
Картина дня: итоги выборов, Президент о развитии стройотрасли и помощь к школе
Общество
07:00
Беларусь высоко ценит многолетнее, последовательное и надежное партнерство с Индией - Лукашенко
Президент
07:00
Лукашенко поздравил актрису Екатерину Васильеву с юбилеем
Президент
07:00
Лукашенко рассчитывает на углубление торгового и инвестиционного взаимодействия с Республикой Корея
Президент
07:00
Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву
Президент
00:51
Взрыв произошел в жилом доме в Тегеране
В мире
00:29
Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября из-за коронавируса
В мире
14.08.20
14.08.20
23:58
Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону"
Спорт
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