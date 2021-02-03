Адресную соцпомощь в 2020 году получали 10,3 тыс. многодетных семей

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия предоставлена 10,3 тыс. многодетных семей. Сумма помощи составила Br26,2 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"По сравнению с 2019 годом численность многодетных семей, получивших ежемесячное социальное пособие, увеличилась на 25%, сумма пособия - в 2 раза", - сказали в ведомстве.

В прошлом году более половины получателей пособия - семьи с тремя несовершеннолетними детьми (53,4%). Семей с четырьмя детьми среди получателей было 27,2%, с пятью и более - 19,4%.

Минтруда отметило, что с 1 сентября 2020 года вступила в силу норма указа №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Ею для многодетных семей предусмотрено увеличение периода представления ежемесячного социального пособия с 6 месяцев до 12 месяцев, а также повышение критерия нуждаемости для ежемесячного социального пособия со 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 февраля по 30 апреля - 115% БПМ = Br302,3). Размер пособия равен разнице между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи.

"Благодаря реализации указанной нормы за сентябрь - декабрь 2020 года в повышенном размере ежемесячное социальное пособие получили почти 5 тыс. многодетных семей на общую сумму Br15,8 млн. Средний размер пособия на каждого члена семьи в месяц увеличился почти в 2 раза и составил Br98", - подчеркнули в Минтруда.

На максимально возможный период - 12 месяцев - ежемесячное социальное пособие предоставлено почти 2 тыс. семей, 1,5 тыс. семей получили его на период более 6 месяцев.-0-