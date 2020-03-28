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28 марта 2020, 11:51

Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов

Фото из архива
Фото из архива
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц ориентирует адвокатское сообщество перейти по возможности на дистанционное консультирование из-за эпидемиологической обстановки по COVID-19. Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте БРКА, сообщает БЕЛТА.

"Рекомендуем вам с согласия клиента перейти на дистанционное консультирование по телефону или в мессенджерах с оплатой юридической помощи, предоставленной при общении, посредством интернет-ресурсов", - говорится в обращении.

Адвокатов также просят учитывать и разъяснять клиентам объективные сложности, которые возникли из-за COVID-19 у физических и юридических лиц в исполнении принятых на себя обязательств. Адвокат может подсказать мирный способ разрешения спора вне суда, в том числе медиативный.

Председатель БРКА отметил, что обращение в суд возможно в пределах сроков исковой давности. В тех случаях, когда нет срочности, следует рекомендовать клиенту рассмотреть вопрос обращения за судебной защитой в более благоприятный период.

В обращении также указывается, что согласно рекомендациям ВОЗ желательно ограничить посещения в следственных изоляторах, массовых мероприятий и общественных мест, а также международные и иные поездки.

Внутри каждого адвокатского образования необходимо усилить санитарно-профилактические меры и уделить повышенное внимание людям старшего поколения, предложить им помощь, в том числе по исполнению возложенных на них профессиональных обязанностей. "Мы все должны быть самодисциплинированными, проявлять заботу о своем здоровье и здоровье окружающих", - заключил Виктор Чайчиц.-0-

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