Адвокаты 3 декабря проведут бесплатные консультации для малоимущих

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты 3 декабря проведут бесплатные юридические консультации для малоимущих граждан. Такая информация размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает БЕЛТА.
Получить ответы на интересующие правовые вопросы можно будет в любой юридической консультации. Сведения об адресах и телефонах юридических консультаций указаны на сайтах Белорусской республиканской коллегии адвокатов и территориальных коллегий адвокатов.
Правовая акция приурочена ко Дню юриста Беларуси и нацелена прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
По решению БРКА подобные благотворительные акции проводятся в стране регулярно.-0-