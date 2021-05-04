4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Акция, которая пройдет во всех адвокатских образованиях страны, проводится в связи с празднованием Дня Победы. Малоимущим будет оказана юридическая помощь бесплатно в виде консультирования.

Ранее о проведении в этот же день благотворительной акции сообщили в Белорусской нотариальной палате. Во всех нотариальных конторах и бюро Беларуси в течение рабочего дня жители страны могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса.-0-