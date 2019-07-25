Адвокаты Беларуси и Узбекистана будут юридически сопровождать форум регионов двух стран

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси и Узбекистана совместно осуществят юридическое сопровождение первого форума регионов двух стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Это первая совместная работа адвокатов Беларуси и Узбекистана, которая пройдет по реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного между Белорусской республиканской коллегией адвокатов и узбекистанской палатой адвокатов. Документ был подписан во время Международного юридического форума "Ташкентская правовая весна" (Tashkent Law Spring) в апреле в Ташкенте.

Соглашение предусматривает обмен информацией, взаимные консультации, совместные рабочие встречи и тематические семинары для выработки положений по проблемам, представляющим взаимный интерес на территории двух стран.

На площадках форума регионов планируется подписать ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты, поэтому здесь помощь адвокатов с обеих сторон будет весьма кстати, уверен председатель БРКА.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Участие в нем примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.-0-