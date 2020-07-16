Адвокаты будут дежурить в общественных приемных "Белой Руси"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Минской городской коллегии будут дежурить на приеме граждан в общественных приемных "Белой Руси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).
Ближайшие три недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приемных республиканского общественного объединения "Белая Русь". Для оказания юридической помощи гражданам организаторы пригласили адвокатов Минской городской коллегии (МГКА). Одна из целей работы приемных - подсказать алгоритм решения вопросов.
Как отметили в БРКА, чаще всего граждане обращаются к чиновникам по жилищно-коммунальным, трудовым, вопросам социальной защиты, выплаты пенсий, пособий. Кроме того, люди жалуются на решения судов, действия или бездействие органов власти, просят помочь в спорах по гражданскому законодательству. Такого рода вопросы часто требуют грамотного юридического совета и помощи адвоката.
В первом рабочем дне (15 июля) в центральной общественной приемной РОО "Белая Русь" в Минске прием проводили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич. В работе был задействован председатель МГКА Алексей Шваков и адвокаты коллегии.
Обращения граждан в общественной приемной РОО "Белая Русь" принимают в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячей линии.-0-