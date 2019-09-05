Адвокаты будут оказывать юридическую помощь освободившимся из мест лишения свободы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) совместно с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел начинает работу по адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, сообщил БЕЛТА председатель БРКА Виктор Чайчиц.

По его словам, между БРКА и МВД достигнута соответствующая договоренность. Предполагается более тесное сотрудничество адвокатов с Департаментом исполнения наказаний по обмену информацией и оказанию адресной помощи этим людям.

Адвокаты будут оказывать всем нуждающимся, освободившимся из мест лишения свободы, необходимую юридическую помощь, которая позволит им быстрее адаптироваться.

Зачастую люди, освобождающиеся из мест лишения свободы (по амнистии или по отбытию срока наказания), лишаются социальных и бытовых связей: их выселяют с места жительства, они теряют контакты с родственниками. Поэтому законодательством предусмотрен механизм ресоциализации и адаптации таких людей для предупреждения рецидивной преступности, но на практике не всегда это действенно. В настоящее время уровень рецидивной преступности очень высок: 38% преступлений совершают ранее судимые граждане.

Как свидетельствует адвокатская практика, многие выходящие на свободу лица нуждаются в квалифицированной юридической помощи для обеспечения и защиты прав и законных интересов для их успешной адаптации в обществе после освобождения.

"Протянув руку помощи человеку, который однажды оступился, мы поможем ему стать полноценным, полноправным членом общества, готовым приносить пользу себе и своей стране, чтобы он опять не оказался в местах лишения свободы", - отметил Виктор Чайчиц.-0-