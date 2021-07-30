30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты готовы оказать бесплатную юридическую помощь в связи с геноцидом населения Беларуси. Такая информация размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что коллегия адвокатов не может оставаться в стороне от важных для государства и граждан страны вопросов.

Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период и обратилась к гражданам с просьбой присылать документы, материалы, заявления, другую информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в этот период времени.

"Адвокаты в свою очередь готовы на безвозмездной основе оказать помощь желающим обратиться в прокуратуру в составлении юридически грамотных заявлений", - отметили в БРКА.

Узнать контакты адвокатов, оказывающих такую помощь, можно в территориальных коллегиях.-0-