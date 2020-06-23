Адвокаты нацелены на мирное решение бизнес-споров в связи с COVID-19 - Чайчиц

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты нацелены на мирное урегулирование споров и решение проблем, с которыми сталкивается бизнес в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, приуроченного ко Дню образования адвокатуры Беларуси (26 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, такие споры есть, но, к чести нашего бизнеса, насколько я знаю, настоящие бизнесмены с пониманием относятся к этой ситуации", - сказал Виктор Чайчиц. Он отметил, что и сам не встречал, и от коллег не слышал, чтобы уважающий себя бизнесмен, которому из-за ситуации, связанной с COVID-19, не вернули деньги или в отношении которого не исполнили обязательства, требовал этого.

Как только коронавирус начал распространяться, БРКА, органы адвокатского самоуправления территориальных коллегий провели среди коллег соответствующую работу. Адвокатов ориентировали на применение медиации и урегулирование спорных вопросов мирным путем. По словам председателя БРКА, решение получить можно, но оно останется на бумаге и в силу объективных причин не будет исполнено.

Более того, БРКА и сами адвокаты сейчас помогают бизнесу за небольшие деньги, с отсрочкой платежа. "Надеемся, что в дальнейшем, когда бизнес заработает в полную силу, это будет учтено и наша юридическая помощь будет оплачена", - сказал Виктор Чайчиц, добавив, что адвокатура - самофинансируемая организация, дотаций со стороны государства нет.

Адвокаты и органы адвокатского самоуправления прекрасно понимают, что сейчас бизнесу нелегко во всем мире, отметил Виктор Чайчиц. "Да, эта пандемия у нас меньше экономику пошатнула, чем в других странах, и за это нужно отдать должное Президенту, который выбрал правильный путь борьбы с пандемией. Но мы не можем сказать, что нас это не затронуло. Сейчас мы делаем все, чтобы как-то помочь бизнесу разрешить эти вопросы мирным путем. И считаем это правильными действиями", - заключил он.-0-