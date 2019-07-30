Адвокаты окажут призывникам правовую поддержку по вопросам воинской службы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты окажут призывникам и Министерству обороны правовую поддержку по вопросам воинской службы. Соответствующая договоренность достигнута между Белорусской республиканской коллегией адвокатов (БРКА) и Министерством обороны, сообщил БЕЛТА председатель БРКА Виктор Чайчиц.

Адвокаты окажут правовую помощь в работе призывных комиссий страны, а также самим призывникам. "Наша главная цель - разъяснить людям необходимость исполнения закона по вопросам воинской службы, оградить их от возможных ошибок и незаконных действий", - отметил Виктор Чайчиц.

По его словам, в последнее время в Беларуси появилось немало лжеюристов, готовых оказать так называемую помощь лицам призывного возраста в получении отсрочки от службы в армии или в том, чтобы вовсе избежать службы. Чаще всего предлагаются незаконные способы, за которые впоследствии придется нести ответственность самому призывнику. Адвокаты объяснят людям, в каких случаях отсрочка законна и какие последствия могут наступить в случае нарушения закона.-0-