"Аэрофлот" подтвердил возобновление рейсов в Беларусь с 26 сентября

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" подтвердила возобновление рейсов из Москвы в Минск с 26 сентября. Официальная информация об этом размещена на сайте перевозчика, сообщает БЕЛТА.

"Рейсы в Беларусь SU1842 Москва - Минск и SU1843 Минск - Москва будут работать один раз в неделю по субботам, начиная с 26 сентября", - говорится в сообщении. При этом в авиакомпании отметили: по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Согласно данным системы бронирования "Аэрофлота", первый рейс после перерыва с конца марта, вызванного введенными российской стороной ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, состоится из терминала D московского аэропорта Шереметьево 26 сентября в 15.20. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 668 российских рублей - это более чем в два раза выше, чем до начала пандемии. Обратно из Минска борт "Аэрофлота" вылетит в тот же день, в 18.20, с прибытием в терминал F Шереметьево. Билет по самому дешевому обратному тарифу без багажа обойдется в 13 429 российских рублей. Следующие рейсы в Минск и обратно "Аэрофлот" планирует на 3 октября. До пандемии эта российская авиакомпания совершала еженедельно около 50 рейсов в белорусскую столицу.

Возобновление авиасообщения с Беларусью стало возможным после принятого 20 сентября постановления правительства России, в соответствии с которым c 21 сентября снимаются ограничения на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Республики Беларусь и лиц, имеющих право на постоянное проживание в Беларуси. Вместе с тем в посольстве Беларуси в России обратили внимание, что при въезде в Россию белорусским гражданам необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и самодекларацию о состоянии здоровья. "В соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача России от 27 июля 2020 года №22, обязательным условием для въезда на территорию Российской Федерации через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) является наличие у пассажира медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, - пояснили в белорусском диппредставительстве. - Одновременно в указанном постановлении Роспотребнадзора содержится требование о заполнении самодекларации пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения".

Пока сохраняются ограничения на въезд граждан Беларуси в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом.-0-