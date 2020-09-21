ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:51 В Мадриде вводится ограничение на перемещение в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом В мире
22:18 Многоязычие препятствует развитию дегенеративных болезней - ученые В мире
22:16 Минское "Динамо" переиграло "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:56 "Аэрофлот" подтвердил возобновление рейсов в Беларусь с 26 сентября Общество
21:40 Мининформ ограничил доступ к 111 интернет-ресурсам за продажу наркотиков Общество
21:24 Джокович выиграл рекордный турнир серии Masters Спорт
21:11 Футболисты московского "Динамо" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата России Спорт
20:06 К механизму COVAX присоединились 64 страны с высокими доходами В мире
19:12 БГМУ может выйти на лидирующие позиции среди мировых медуниверситетов - ректор Общество
19:00 Книгу об истории студотрядовского движения Беларуси презентовали в Минске Общество
18:56 На юге Франции из-за пандемии отменили мероприятия под открытым небом В мире
18:54 Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил пройдет 21-25 сентября в Беларуси Общество
18:52 В Пинском районе реконструируют пригородный водозабор Регионы
18:36 Предприятие "Мозырские молочные продукты" готовит масштабное переоснащение Регионы
18:29 Миссия МАГАТЭ по физической защите посетит Беларусь в середине 2021 года Экономика
18:21 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в квалификации открытого чемпионата Франции Спорт
18:20 Водитель сбил пешехода в Ивановском районе и скрылся Происшествия
18:16 Наградами научного конкурса в Санкт-Петербурге отмечены 11 разработок БГУ Общество
18:11 Беларусь и Россия обсудили готовность ко второму этапу учения "Славянское братство - 2020" Общество
18:04 Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ - Каранкевич Экономика
17:58 Люди больше всего боятся глобального потепления - исследование ООН В мире
17:57 Авто наехало на участника живой цепи на дороге в Минске - ГАИ ищет очевидцев Происшествия
17:40 МАРТ выдал предупреждение водоканалу Минского района Регионы
17:33 Две котельные в Гомельской области переводят на местные виды топлива Регионы
17:32 МНС предупредило о возможных сбоях в работе электронных сервисов 22 сентября Общество
17:08 Беларусь готова поставлять в Приморский край племенной скот Экономика
16:58 Пиневич прокомментировал планы по строительству новой больницы в Минске Регионы
16:56 Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси открыт после реконструкции в Минске Культура
16:52 Пробег памяти П.М.Машерова соберет любителей спорта в Сенно Регионы
16:52 Неизвестный сообщил о минировании вокзала в Киеве В мире
Все новости
Все новости
Общество
21 сентября 2020, 21:56

"Аэрофлот" подтвердил возобновление рейсов в Беларусь с 26 сентября

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" подтвердила возобновление рейсов из Москвы в Минск с 26 сентября. Официальная информация об этом размещена на сайте перевозчика, сообщает БЕЛТА.

"Рейсы в Беларусь SU1842 Москва - Минск и SU1843 Минск - Москва будут работать один раз в неделю по субботам, начиная с 26 сентября", - говорится в сообщении. При этом в авиакомпании отметили: по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Согласно данным системы бронирования "Аэрофлота", первый рейс после перерыва с конца марта, вызванного введенными российской стороной ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, состоится из терминала D московского аэропорта Шереметьево 26 сентября в 15.20. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 668 российских рублей - это более чем в два раза выше, чем до начала пандемии. Обратно из Минска борт "Аэрофлота" вылетит в тот же день, в 18.20, с прибытием в терминал F Шереметьево. Билет по самому дешевому обратному тарифу без багажа обойдется в 13 429 российских рублей. Следующие рейсы в Минск и обратно "Аэрофлот" планирует на 3 октября. До пандемии эта российская авиакомпания совершала еженедельно около 50 рейсов в белорусскую столицу.

Возобновление авиасообщения с Беларусью стало возможным после принятого 20 сентября постановления правительства России, в соответствии с которым c 21 сентября снимаются ограничения на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Республики Беларусь и лиц, имеющих право на постоянное проживание в Беларуси. Вместе с тем в посольстве Беларуси в России обратили внимание, что при въезде в Россию белорусским гражданам необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и самодекларацию о состоянии здоровья. "В соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача России от 27 июля 2020 года №22, обязательным условием для въезда на территорию Российской Федерации через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) является наличие у пассажира медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, - пояснили в белорусском диппредставительстве. - Одновременно в указанном постановлении Роспотребнадзора содержится требование о заполнении самодекларации пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения".

Пока сохраняются ограничения на въезд граждан Беларуси в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация Беларусь Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мининформ ограничил доступ к 111 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
Сергей Рубникович БГМУ может выйти на лидирующие позиции среди мировых медуниверситетов - ректор
Фото из архива Книгу об истории студотрядовского движения Беларуси презентовали в Минске
Фото из архива Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил пройдет 21-25 сентября в Беларуси
Фото БГУ Наградами научного конкурса в Санкт-Петербурге отмечены 11 разработок БГУ
Во время учения "Славянское братство" Беларусь и Россия обсудили готовность ко второму этапу учения "Славянское братство - 2020"
Главное
Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине
Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина
Построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси - Головченко
Минтруда: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тыс. детей
Топ-новости
Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы
Главным государственным санитарным врачом Беларуси станет Александр Тарасенко
Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минфина
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси - комментарий
"Аэрофлот" подтвердил возобновление рейсов в Беларусь с 26 сентября
В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19
Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами
В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа
Второй этап учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября
Пресс-конференция о готовности организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период пройдет в БЕЛТА 22 сентября
Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ
Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь
Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске
Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.