"Аэрофлот" с 10 июня увеличивает частоту рейсов в Минск до 9 в неделю

4 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" с 10 июня увеличивает частоту рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Минск до девяти в неделю. Об этом свидетельствуют данные обновленного расписания перевозчика, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время российский перевозчик выполняет пять рейсов в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 10 июня появится новый рейс - SU1834, который будет выполняться по средам, четвергам, пятницам и субботам. Отправление этого рейса из Шереметьево - в 23.50, прибытие в Минск - на следующие сутки в 01.30. Обратный рейс SU1834 из Минска будет вылетать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 06.00 с прибытием в Шереметьево в 07.25.

Одновременно изменится расписание действующего в настоящее время пять раз в неделю рейса SU1842: с 10 июня он будет вылетать из Москвы в 14.45 вместо 16.50, из Минска - в 17.10 вместо 19.15.

Как сообщалось БЕЛТА, "Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт Шереметьево. С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Помимо этого белорусский перевозчик осуществляет рейсы в аэропорты Москвы Домодедово и Жуковский.-0-