18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск по 30 апреля включительно. Такая информация размещена на сайте авиаперевозчика, сообщает БЕЛТА.

Рейсы SU 1830/1831 и SU 1832/1833 будут выполняться по расписанию, SU 1834/1835 - 18 марта, SU 1842/1843 - с 18 по 22 марта, SU 1840/1841 - с 18 по 23 марта.

Пассажирам отмененных рейсов с датой оформления билета до 31 мая предлагаются три варианта на выбор. Можно оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета по месту его приобретения не позднее 31 декабря включительно независимо от срока его действия. Предлагается также однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря текущего года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов. Можно также однократно изменить маршрут на любые рейсы "Аэрофлота" и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря включительно без дополнительных сборов за переоформление с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Как сообщалось, Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. С 00.00 18 марта РФ запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси. Для белорусов, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево. Для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть эти аэропорты в течение 24 часов. При этом транзит авиапассажиров возможен только в пределах одного аэропорта. То есть, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта.

В настоящее время из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из московского аэропорта Шереметьево в белорусскую столицу рейсы осуществляются "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот".-0-